Таким образом, наши защитники еще раз опровергли миф россиян о "неуничтоженном Кинжале". Впервые такую ракету "приземлили" 4 мая в Киевской области.
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Ракету очень сложно сбивать.
Шесть сбитых "Кинжалов" – действительно невероятный результат. Дело в том, что эту ракету сложно перехватить, ведь она летит с гиперзвуковой скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. Максимальная скорость "Кинжала" достигает 10 махов, то есть до 12000 километров в час. Усложняет работу то, что оружие маневрирует в полете и может пробивать броню перед взрывом.
Кстати, россияне всегда хвастались, мол, "Кинжал" не имеет аналогов. Эта ракета не раз становилась героем пропагандистских роликов.
Ракета "Кинжал" / Фото из российских СМИ
Носителем ракеты является МИГ-31К / Фото ANADOLU AGENCY
Как выглядит сбитый "Кинжал"
Впервые "Кинжал" Х-47 сбили ночью 4 мая. ПВО "приземлило" ее в небе Киевщины. Сначала в сети появились фото обломков, а затем последовало официальное заявление командира Воздушных сил.
Сбитая ракета "Кинжал" / Фото Defense Express
Сбитая ракета и в полете / Фото Defense Express
Ме Киева Виталий Кличко также показывал обломки сбитой ракеты "Кинжал". Кроме того, на видео видны другие виды ракет и дронов.
Кстати, у России нет значительных запасов "Кинжалов". Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия имеет около 40 ракет типа "Кинжал". Однако оккупанты могут производить 1 – 2 "Кинжала" в месяц.