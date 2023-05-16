Таким чином наші захисники ще раз спростували міф росіян про "незнищенний Кинджал". Вперше таку ракету "приземлили" 4 травня на Київщині.

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Ракету дуже складно збивати

Шість збитих "Кинджалів" – справді неймовірний результат. Річ у тім, що цю ракету складно перехопити, адже вона летить із гіперзвуковою швидкістю, яка в 10 разів перевищує швидкість звуку. Максимальна швидкість "Кинджала" досягає 10 Махів, тобто до 12000 кілометрів на годину. Ускладнює роботу те, що ця зброя маневрує в польоті й може пробивати броню перед вибухом.

До речі, росіяни завжди вихвалялись, мовляв, "Кинджал" не має аналогів. Ця ракета неодноразово ставала героєм пропагандистських роликів.



Ракета "Кинджал" / Фото з російських ЗМІ



Носієм ракети є МІГ-31К / Фото ANADOLU AGENCY

Як виглядає збитий "Кинджал"

Вперше "Кинджал" Х-47 збили вночі 4 травня. ППО "приземлила" її у небі Київщини. Спочатку в мережі з'явились фото уламків, а потім була офіційна заява командира Повітряних сил.



Збита ракета "Кинджал" / Фото Defense Express



Збита ракета та в польоті / Фото Defense Express

Ме Києва Віталій Кличко також показував уламки збитої ракети "Кинджал". Крім того, на відео видно інші види ракет та дронів.

До речі, Росія не має значних запасів "Кинджалів". Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія має близько 40 ракет типу "Кинджал". Однак окупанти можуть виробляти 1 – 2 "Кинджали" на місяць.