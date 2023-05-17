Эта информация является очередным фейком от российской пропаганды, ведь узнать о таких повреждениях, даже если они были, для россиян невозможно. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Константин Криволап.

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Криволап объяснил, что термин "аэробалистическая ракета" придумали журналисты, ведь есть всего два типа рэкет: баллистические и крылатые. Если запуск баллистической ракеты происходит с земли, это похоже на подброс камня, который где-то упадет, если запуск происходит с машины, траектория остается параболой в любых условиях.

Некоторое отличие этого так называемого гиперзвукового оружия, ведь оно не гиперзвуковое, оно разгоняется до гиперзвуковой скорости, но по требованиям, принципам и терминологии гиперзвуковое оружие должно производить маневрирование, серьезно менять свой курс, ориентацию и должно поражать цели с гиперзвуковой скоростью. Этого в "знаменитом" "Кинжале" мы даже близко не видим,

– прокомментировал аналитик.

Принцип работы "Кинжала"

По словам Криволапа, МиГ-31 взлетает, летит, разгоняется, на 2,5, возможно, не дотягивает даже до 3 махов, выпускает ракету, она отсоединяется, включается двигатель и дополнительно разгоняется. Именно в этот момент она может достигать гиперзвуковой скорости, то есть более 5 махов.

"На сколько именно махов неизвестно. Россияне говорят 10, никто не верит, даже сами россияне. Потом ракета может взлететь еще выше, разогнаться в более разреженном воздухе и потом она должна остановиться",

– добавил спикер.

В этот момент она не может сообщить, в какой объект летит, она сконцентрирована на собственной ориентировке.

Так называемая точность "Кинжала" подлежит очень большим сомнениям. Нет подтверждений, что эта ракета точная и что у нее есть 3, 5, 7, 10 метров точности. Россияне говорят 1 – 3, но доказательств нет. Те выстрелы и поражения, которые были, когда сбивались "Кинжалы", они не подтверждают версию, что это точная ракета,

– подчеркнул авиаэксперт.

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Другое российское недооружие

Более того, у россиян есть много такого "мощного" оружия. Криволап упомянул о ракете "Циркон", у которой было 9 испытаний, ее запускали с тех же пусковых установок, что и "Калибр", но никто не видел поражений целей, видео подтверждений и т.п.

Вторая известная разработка – истребитель Су-57.

"Его уже 15 лет делают, делают и ничего толкового из него не может получиться. Двигатель к нему до сих пор они сделать не могут, летают на старых двигателях", – рассказал аналитик.

Есть у России и прототип Су-55, этот истребитель – фанерная модель, он есть только в виде прототипа. Такая же ситуация и с ракетами "Посейдон", "Буревестник" и т.д.

Это сбитие одного "Кинжала", а затем шести "Кинжалов" одновременно – это не то что разрушает миф, он сжигает эти мифы об "аналагав нет", о величии русского вооружения,

– резюмировал Криволап.

Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

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