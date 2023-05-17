Украинские военные смогли впервые сбить российскую ракету "Кинжал". Об этом говорится в опубликованном в соцсетях сообщении Министерства обороны Великобритании, передает 24 Канал.

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Какие "отрицательные успехи" России в небе

Британская разведка отмечает, что первое сбивание "Кинжала" произошло 3 мая 2023 года. После этого оккупанты попытались уничтожить ЗРК Patriot, переданные Украине союзниками. Однако российские захватчики потерпели неудачу и предположительно потратили еще несколько баллистических ракет этого типа.

К слову, 16 мая россияне выпустили еще 6 "Кинжалов", а также 9 "Калибров" и 3 ракеты наземного базирования ("Искандер-М" и С-400). К счастью, нашим силам ПВО удалось все это сбить.

Также в ведомстве напомнили о недавнем инциденте в Брянской области, который произошел 13 мая. В ту субботу Россия потеряла в собственном небе 2 самолета и столько же вертолетов. По мнению британских военных, рост воздушной угрозы над приграничным районом страны-агрессорки будет вызывать у окупантов исключительную обеспокоенность.

Какова возможная реакция кремлевского диктатора

Разведчики Великобритании предположили, что российский президент испытывает неприятные эмоции. В оборонном ведомстве считают, что он будет удивлен и сконфужен.

Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, станет сюрпризом и конфузом для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой,

– говорится в сообщении.

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