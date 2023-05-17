Українські військові змогли вперше збити російську ракету "Кинджал". Про це йдеться в опублікованому у соцмережах повідомленні Міністерства оборони Великобританії, передає 24 Канал.

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Які "від'ємні успіхи" Росії у небі

Британська розвідка зазначає, що перше збиття "Кинджалу" сталося 3 травня 2023 року. Після цього окупанти спробували знищити ЗРК Patriot, що були передані Україні союзниками. Однак російські загарбники зазнали невдачі й імовірно витратили ще кілька балістичних ракет цього типу.

До слова, 16 травня росіяни випустили ще 6 "Кинджалів", а також 9 "Калібрів" та 3 ракети наземного базування ("Іскандер-М" та С-400). На щастя, нашим силам ППО вдалося усе це збити.

Також у відомстві нагадали про нещодавній інцидент у Брянській області, що відбувся 13 травня. У ту суботу Росія втратила у власному небі 2 літаки й стільки ж гелікоптерів. На думку британських військових, зростання повітряної загрози над прикордонним районом країни-агресорки буде викликати в окупантів виняткове занепокоєння.

Яка можлива реакція кремлівського диктатора

Розвідники Великобританії припустили, що російський президент відчує неприємні емоції. В оборонному відомстві вважають, що він буде здивованим та сконфуженим.

Очевидна вразливість "Кинджалів", ймовірно, стане сюрпризом і конфузом для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною,

– зазначається у повідомленні.

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