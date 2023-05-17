Українські військові змогли вперше збити російську ракету "Кинджал". Про це йдеться в опублікованому у соцмережах повідомленні Міністерства оборони Великобританії, передає 24 Канал.
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Які "від'ємні успіхи" Росії у небі
Британська розвідка зазначає, що перше збиття "Кинджалу" сталося 3 травня 2023 року. Після цього окупанти спробували знищити ЗРК Patriot, що були передані Україні союзниками. Однак російські загарбники зазнали невдачі й імовірно витратили ще кілька балістичних ракет цього типу.
Також у відомстві нагадали про нещодавній інцидент у Брянській області, що відбувся 13 травня. У ту суботу Росія втратила у власному небі 2 літаки й стільки ж гелікоптерів. На думку британських військових, зростання повітряної загрози над прикордонним районом країни-агресорки буде викликати в окупантів виняткове занепокоєння.
Яка можлива реакція кремлівського диктатора
Розвідники Великобританії припустили, що російський президент відчує неприємні емоції. В оборонному відомстві вважають, що він буде здивованим та сконфуженим.
Очевидна вразливість "Кинджалів", ймовірно, стане сюрпризом і конфузом для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною,
– зазначається у повідомленні.
Більше про російські "Кинджали"
- Вночі 16 травня Росія завдала ракетних ударів по Києву. Віталій Кличко назвав цю атаку однією з найжорстокіших з початку повномасштабної фази російсько-української війни. Мер столиці заявив, що цього разу окупанти намагалися знищити західні системи ППО.
- Згодом деякі ЗМІ на Заході почали розповсюджувати інформацію про те, що "Кинджалу" нібито вдалося пошкодити Patriot. А у Кремлі почали хизуватися "знищенням". Однак представник Ради Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі не підтвердив цих даних.
- Після цього зробив заяву й речник Повітряних сил ЗСУ. Юрій Ігнат спростував російські фейки, заспокоїв українців та пояснив, що являє собою Patriot.