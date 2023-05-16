Про це 24 Каналу розповів Микола Давидюк – політолог. За його словами, росіянам подобається жити в ілюзіях та власних вигадках.

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Чому у пропагандистів підгорає

Микола Давидюк пояснив, що росіянам можна навіть нічого не робити, втім запостити якусь вигадану сенсаційну новину – це святе.

Не плутаймо два сміттєвих баки на Шулявці із системою Patriot, в яку вони не те, що поцілили, вони її вирахувати не змогли,

– додав він.

Росіяни не звикли говорити правду, тому із десяти новин дев'ять точно будуть фейковими. Тим паче, що цим у Росії займаються окремі люди – Дмітрій Пєсков, Владімір Соловйов, Маргарита Симоньян та інші.

"Вони там всі зрадники – ми знали це давно. Вони бояться, щоб Путін не дізнався, що вони збираються здавати і зраджувати російський інтерес", – наголосив політолог.

Втім, навколо брехні крутиться і сам очільник країни-агресорки Владімір Путін.

У Росії проблеми

Давидюк розказав, що Путін сам зраджує російському інтересу. Як свідчення цього – невигідні для Росії контракти із Китаєм. Тож усі в цьому підводному човні однакові.

Ці пацюки з'їдають один одного, коли в них є привід,

– переконаний він.

Зараз російські пропагандисти будуть голосно кричати про те, що знищили пів Києва і всі пункти прийняття рішень, втім західна преса вчергове викриє всі фейки та брехню.

До того ж реальність у Росії зовсім не перспективна. Росіяни буквально здають технології створення гіперзвукових ракет "Кинджал" Китаю, втім ще не здогадуються, що кілька сотень такого озброєння може прилетіти в Москву.

Фейк про знищення росіянами ЗРК Patriot