Об этом 24 Каналу рассказал Николай Давидюк – политолог. По его словам, россиянам нравится жить в иллюзиях и собственных выдумках.
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Почему у пропагандистов подгорает
Николай Давыдюк объяснил, что россиянам можно даже ничего не делать, впрочем, запостить какую-то выдуманную сенсационную новость – это святое.
Не будем путать два мусорных бака на Шулявке с системой Patriot, в которую они не то, что попали, они ее вычислить не смогли,
– добавил он.
Россияне не привыкли говорить правду, поэтому из десяти новостей девять точно будут фейковыми. Тем более что этим в России занимаются отдельные люди – Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и другие.
"Они там все предатели – мы знали это давно. Они боятся, чтобы Путин не узнал, что они собираются сдавать и изменять российскому интересу", – подчеркнул политолог.
Впрочем, вокруг лжи крутится и сам глава страны-агрессорки Владимир Путин.
В России проблемы
Давидюк рассказал, что Путин сам изменяет российскому интересу. Как свидетельство тому – невыгодные для России контракты с Китаем. Поэтому все в этой подлодке одинаковые.
Эти крысы съедают друг друга, когда у них есть повод,
– убежден он.
Сейчас российские пропагандисты будут громко кричать о том, что уничтожили пол Киева и все пункты принятия решений, впрочем, западная пресса в очередной раз разоблачит все фейки и ложь.
К тому же реальность в России отнюдь не перспективна. Россияне буквально сдают технологии создания гиперзвуковых ракет "Кинжал" Китая, впрочем, еще не догадываются, что несколько сотен такого вооружения может прилететь в Москву.
Фэйк об уничтожении россиянами ЗРК Patriot
- В воздушных силах отказались комментировать информацию "российских источников" о якобы попадании в ЗРК Patriot во время массированной ракетной атаки в ночь на 16 мая.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр также прокомментировала эту информацию. Она пояснила, что распространяя разные фейки россияне пытаются скрыть свою боязнь украинского контрнаступления.
- В то же время CNN со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило, что ЗРК Patriot, вероятно, был поврежден, но не уничтожен.