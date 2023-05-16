На это уже отреагировал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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Он заявил, что ВСУ не будет комментировать информацию российского Минобороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Оставим без комментариев. Не будем комментировать российские источники,

– сказал он на брифинге.

Заметим, что никаких подробностей или дополнительной информации в подтверждение якобы сбивания Patriot российские военные не привели.

Ранее в этом месяце, 6 мая, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук называл "историческим событием" то, что 4 мая удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая, по утверждениям российской стороны, не имеет аналогов в мире и не может быть сбита. Отдельно командующий указывал, что это удалось сделать с помощью американской системы Patriot.

Справка. "Кинжал" – это одна из новейших российских ракет, носителем которой является самолет МиГ-31К, часто взлетающий в Беларуси.

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