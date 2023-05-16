На это уже отреагировал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
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Он заявил, что ВСУ не будет комментировать информацию российского Минобороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Оставим без комментариев. Не будем комментировать российские источники,
– сказал он на брифинге.
Заметим, что никаких подробностей или дополнительной информации в подтверждение якобы сбивания Patriot российские военные не привели.
Ранее в этом месяце, 6 мая, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук называл "историческим событием" то, что 4 мая удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая, по утверждениям российской стороны, не имеет аналогов в мире и не может быть сбита. Отдельно командующий указывал, что это удалось сделать с помощью американской системы Patriot.
Массированная атака 16 мая: главное
- Ночью 16 мая оккупант выпустил по Украине 18 ракет, а также дроны типа Shahed-136/131 и разведывательные беспилотники "Орлан-10" и SuperCam. К счастью, наши военные уничтожили все вражеские цели.
- По данным КГВА, эта атака была исключительной по своей плотности – Россия выпустила максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.