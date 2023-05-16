На це вже відреагував речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

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Він заявив, що ЗСУ не коментуватимуть інформацію російського Міноборони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Залишимо без коментарів. Не будемо коментувати російські джерела,

– сказав він на брифінгу.

Зауважимо, що ніяких подробиць чи додаткової інформації на підтвердження нібито збиття Patriot російські військові не навели.

Раніше цього місяця, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук називав "історичною подією" те, що 4 травня вдалося збити гіперзвукову ракету "Кинджал", яка, за твердженнями російської сторони, не має аналогів у світі і не може бути збита. Окремо командувач вказував, що це вдалося зробити за допомогою американської системи Patriot.

Довідка. "Кинджал" – це одна з найновітніших російських ракет, носієм якої є літак МіГ-31К, що часто злітають у Білорусі.

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