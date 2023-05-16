Це була 8 повітряна атака з початку травня. Цього разу ворог застосував і крилаті ракети, і дрони-камікадзе, і ракети балістичного типу. Про це 24 Каналу повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.

Дивіться також Відео ППО в Києві, яке підхопили росіяни, виклала Інна Воронова: чим вона прославилась раніше

Найбільша кількість ракет за малий проміжок часу

За його словами, ця атака була винятковою за своєї щільністю та масованістю. Це була найбільша кількість ракет випущених за короткий проміжок часу. За попередньою інформацією, переважна більшість повітряних цілей була виявлена та знищена.

"Було падіння уламків ракет у Святошинському, Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському та Оболонському районах. Найбільші пошкодження у Солом’янському районі – загорілось нежитлове приміщення, уламки пошкодили цивільні автомобілі. Інформації про постраждалих немає", – заявив Шаманов.

Речник КМВА вкотре закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу. За можливості спускатись в укриття, або ж дотримуватись правил двох стін. Також попередив не знімати роботу сил протиповітряної оборони. Будь-яке фото чи відео роботи сил ППО – це подарунок ворогу і загроза життю наших захисників.

Що відомо про повітряну атаку 16 травня