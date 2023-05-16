Так, окупанти запускали БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу.
До речі Уламки по всій столиці та троє потерпілих: перші подробиці атаки Києва від Кличка
Виняткова атака за щільністю
Атака була винятковою за своєю щільністю. Максимальну кількість ракет випустили за найкоротший проміжок часу.
Попередньо відомо, що більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва виявили та знищили. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили.
Інформації про потерпілих немає, хоча мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Солом'янському районі може бути троє постраждалих.
Падіння уламків
Також зафіксовано падіння уламків в кількох районах Києва:
- Соломʼянському,
- Шевченківському,
- Святошинському,
- Оболонському,
- Дарницькому.
Найбільші пошкодження в Солом’янському районі. Виникла пожежа на нежитловому приміщенні, також зайнялись кілька авто. Займання вже ліквідували.
В інших районах пошкодження несуттєві. Уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. За інформацією Кличка, у Шевченківському районі падіння уламків зафіксували на території зоопарку.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що дані оперативного зведення збирають та уточнюють. Він подякував ППО за збережені життя киян.