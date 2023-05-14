Про наслідки розповів начальник КМВА Сергій Попко. Це була сьома повітряна атака на столицю з початку травня.

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За попередньою інформацією, до опівночі окупанти запустили у повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники. Ймовірно, для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку столиці, були знищені на дальніх підступах.

За словами Попка, після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Однак у повітряному просторі навколо Києва таких крилатих ракет зафіксовано не було.

За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги,

– наголосив глава КМВА.

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