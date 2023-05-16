Так, оккупанты запускали БпЛА, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа.

Кстати говоря Обломки по всей столице и трое пострадавших: первые подробности атаки Киева от Кличко

Исключительная атака по плотности

Атака была исключительной по своей плотности. Максимальное количество ракет было выпущено за кратчайший промежуток времени.

Предварительно известно, что большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева обнаружили и уничтожили. Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы.

Информации о потерпевших нет, хотя мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Соломенском районе может быть трое пострадавших.

Обратите внимание! Воздушную тревогу в Киеве и большинстве областей объявили около 2:30. Первые взрывы в столице прогремели после 3:00. Через полтора часа сообщили об отбое.

Падение обломков

Также зафиксировано падение обломков в нескольких районах Киева:

Соломенском,

Шевченковском,

Святошинском,

Оболонском,

Дарницком.

Наибольшие повреждения в Соломенском районе. Возник пожар на нежилом помещении, также занялись несколько автомобилей. Возгорание уже ликвидировали.

В других районах повреждения несущественны. Обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. По информации Кличко, в Шевченковском районе падение обломков было зафиксировано на территории зоопарка.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что данные оперативной постройки собирают и уточняют. Он поблагодарил ПВО за сохранившиеся жизни киевлян.

Предыдущие атаки на Киев