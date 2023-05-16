За попередньою інформацією з моніторингових каналів, повітряну тривогу оголосили через запуск крилатих ракет "Калібр". Що б ворог не запустив, якщо у вашому регіоні – виють сирени, то негайно вирушайте до укриття і залишайтеся там до відбою.
Зауважимо, що під вечір 15 травня повітряна тривога впродовж менш як 20 хвилин лунала по всій території України. Тоді причиною цього став зліт з аеродрому Саваслейка винищувача МіГ-31К. Зазначимо, що небезпечне це повітряне судно тим, що є ракетоносієм "Кинджалів".
Так, ви можете заперечити, що Україна вже має Patriot, тому "Кинджали" нам не страшні. Але це не так. Хоч 6 травня у Повітряних силах і підтвердили збиття цієї аеробалістичної ракети, наша держава не має достатньої кількості установок, щоб прикрити небо повністю. Саме тому тривоги й надалі лунатимуть у кожній області, коли у небі будуть МіГ-31К з "Кинджалами".