З'ясували, що відео в інстаграмі виклала блогерка та співачка Інна Воронова, яка раніше збирала гроші на заставу чоловіка, затриманого з наркотиками, інформує 24 Канал. Вона підписала локацію в історіях "вид з Комфорт Тауну".

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Нагадаємо, викладати кадри роботи ППО суворо заборонено, оскільки це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь. Ба більше, не можна розголошувати локацію до офіційного повідомлення влади.

Згодом Воронова видалила відео з мережі. Однак було вже пізно – його одразу підхопили російські телеграм-канали.

Що відомо про співачку