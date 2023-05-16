Выяснили, что видео в инстаграмме выложила блоггер и певица Инна Воронова, ранее собиравшая деньги на залог мужчины, задержанного с наркотиками, информирует 24 Канал. Она подписала локацию в историях "вид из Комфорт Тауна".
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Напомним, выкладывать кадры работы ПВО строго запрещено, поскольку это поможет врагу скорректировать огонь. Более того, нельзя разглашать локацию до официального сообщения властей.
Впоследствии Воронова удалила видео из сети. Однако было уже поздно – его сразу подхватили российские телеграммы.
Что известно о певице
- Инна Воронова – жена скандального Юрия Чернецкого, подозреваемого в сбыте наркотиков, а именно кокаина, на около 5 тысяч долларов. Мужчина находится в СИЗО.
- В настоящее время пара разводится. Однако раньше, чтобы помочь мужчине, Инна объявляла сбор средств в своем инстаграмме. Она просила подписчиков сбросить ей деньги, чтобы Чернецкий смог выйти под залог. Для этого ей нужно 4 миллиона гривен.
- Это вызвало негодование сети. Пока люди собирают деньги на ВСУ, здесь объявили сби на залог.