Выяснили, что видео в инстаграмме выложила блоггер и певица Инна Воронова, ранее собиравшая деньги на залог мужчины, задержанного с наркотиками, информирует 24 Канал. Она подписала локацию в историях "вид из Комфорт Тауна".

Важно Дроны, крылатые ракеты и баллистика: в КМВА рассказали о ночной атаке на Киев

Напомним, выкладывать кадры работы ПВО строго запрещено, поскольку это поможет врагу скорректировать огонь. Более того, нельзя разглашать локацию до официального сообщения властей.

Впоследствии Воронова удалила видео из сети. Однако было уже поздно – его сразу подхватили российские телеграммы.

Что известно о певице