Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили ворожі ракети. За даними глави Дніпропетровської ОВА, ракети вороги випускали з Чорного моря.

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Що відомо про атаку росіян на Миколаївщину

Сьогодні (16 травня – 24 Канал) вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря,

– розповів Віталій Кім.

За його словами, Росія також атакувала область напередодні, 15 травня. Окупанти орієнтовно о 17:05 завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

На щастя, люди не постраждали, споруди не пошкоджені.