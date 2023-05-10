Служба безпеки України опублікувала фотографії з Миколаївщини та розповіла про знущання російських окупантів над місцевим населенням. Коли область знаходилася під тимчасовою окупацією росіян, загарбники та колаборанти вчиняли воєнні злочини, передає 24 Канал.

До теми Змушували копати собі могилу, – 57-річна українка описала в Конгресі США звірства росіян

Що відомо про винних

СБУ продовжує системно викривати росіян та колаборантів. Цього разу було встановлено ще 3 особи. Ними виявилися колишні громадяни України, які перейшли на бік ворога. Спочатку вони добровільно приєдналися до полку донецьких бойовиків. Один зловмисник був назначений “командиром”, а двоє інших стали його підлеглими. Після повномасштабного російського вторгнення ця трійка взяла участь у боях на південному фронті на боці ворожих сил. Коли Миколаївщина знаходилася в тимчасовій окупації, росіяни призначили так званого “командира” бути “військовим комендантом”.

Вхід до катівні / Фото СБУ

Зверніть увагу! Усім трьом зрадникам вже повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у державній зраді, співпраці з ворогом та воєнних злочинах.

Кого окупанти тримали у катівні

Зловмисники незаконно затримували та викрадали мешканців одного з селищ Баштанського району. Усього колаборанти утримували 4 постраждалих. Серед них були люди, які раніше служили у Збройних Силах України. Громадян помістили в погріб та холодне підсобне приміщення.

Саме тут росіяни та колаборанти катували українців / Фото СБУ

Що зрадники хотіли від своїх жертв

Окупанти намагалися схилити потерпілих до співпраці з Росією. Ще зловмисники хотіли від них отримати інформацію про ЗСУ. Колаборанти з цією метою жорстко били людей у катівні, а також позбавляли їх доступу до води, їжі, свіжого повітря та нормальних санітарних умов.

Людей тримали в антісанітарійних умовах / Фото СБУ

Читайте також "Щодня боялася, що доведеться ховати тварин": історія окупації та відновлення притулку "Сіріус"

Як росіяни ставляться до українців на окупованих територіях