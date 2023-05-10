Служба безопасности Украины опубликовала фотографии с Николаевской области и рассказала об издевательствах российских оккупантов над местным населением. Когда область находилась во временной оккупации россиян, захватчики и коллаборанты совершали военные преступления, передает 24 Канал.

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Что известно о виновных

СБУ продолжает системно разоблачать россиян и коллаборантов. На этот раз было установлено ещё 3 человека. Ими оказались бывшие граждане Украины, перешедшие на сторону врага. Первоначально они добровольно присоединились к полку донецких боевиков. Один злоумышленник был назначен "командиром", а двое других стали его подчиненными. После полномасштабного российского вторжения эта тройка приняла участие в боях на южном фронте на стороне вражеских сил. Когда Николаевщина находилась во временной оккупации, россияне назначили так называемого "командира" быть "военным комендантом".

Вход в пыточную / Фото СБУ

Обратите внимание! Все три предателя уже получили подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в государственной измене, сотрудничестве с врагом и военных преступлениях.

Кого оккупанты держали в пыточной

Злоумышленники незаконно задерживали и похищали жителей одного из поселков Баштанского района. Всего коллаборанты удерживали 4 пострадавших. Среди них были люди, ранее служившие в Вооруженных Силах Украины. Граждан поместили в погреб и в холодное подсобное помещение.

Именно здесь россияне и коллаборанты пытали украинцев / Фото СБУ

Что предатели хотели от своих жертв

Оккупанты пытались склонить пострадавших к сотрудничеству с Россией. Ещё злоумышленники хотели получить от них информацию о ВСУ. Колаборанты с этой целью жестоко избивали людей в пыточной, а также лишали их доступа к воде, пище, свежему воздуху и нормальным санитарным условиям.

Людей держали в антисанитарных условиях / Фото СБУ

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Как россияне относятся к украинцам на оккупированных территориях