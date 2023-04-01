Киевский приют "Сириус" – крупнейший приют для животных в Украине и один из самых больших в Европе. Сейчас там живет почти 3,5 тысячи животных. До войны активисты "Сириуса" много времени уделяли разнообразным акциям в поддержку животных. Проводили кампании, во время которых стерилизовали, вакцинировались и пытались найти новые семьи для бездомных животных. Однако война и оккупация впоследствии изменили его работу.

Смотрите также Расслабляться не стоит, – власти Киевщины предупредили о возможной новой атаке России

О том, как приют выстоял и продолжает работу сейчас, 24 Каналу рассказала Александра Мезинова – директор и основательница "Сириуса".

Отрезанные от цивилизации и без еды: начало оккупации

С начала полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года село Федоровка, где функционировал приют, оказалось в изоляции. Расположенное точно посредине между Киевом и границей с Беларусью, оно первым ощутило начало войны. В приюте с первого дня не было ни света, ни водоснабжения, ни отопления.



"Сириус" – самый большой приют для животных в Украине / Фото Виталия Головина, 24 Канал

В оккупации Федоровка была в течение 35 дней. Все это время Александра Мезинова делала все, чтобы спасти своих животных. Каждый день на свой страх и риск под обстрелами она отправлялась в соседние села на поиски хоть каких-то продуктов для животных. Каждый раз проходила блокпосты россиян с их обязательными угрозами и издевательствами.

К теме Незаживающие раны: самые кровавые теракты России за время полномасштабной войны

Александра говорит, что 24 февраля, когда через их село полетели российские самолеты и ракеты, погрузило в страшный сон. Невозможно было поверить, что это может происходить в реальности.

Пережить этот ужас и сохранить приют стоило сверхчеловеческих усилий. С первых дней войны в Федоровке исчезли свет, вода, связь и интернет. Когда взорвали мост через реку Ирпень в Демидове, село отрезали от цивилизации.



Директор и основательница приюта "Сириус" Александра Мезинова / Фото Виталия Головина, 24 Канал

"Когда через полторы недели животные начали худеть, у меня началась паника. Я не знала, до какого состояния мы дойдем. Прекрасно понимала, что еды будет все меньше и меньше, потому что ресурсы не вечны – здесь села вокруг, они не так богаты, чтобы что-то брать. Видела, что люди сами запасаются, потому что не знают, сколько они будут отрезаны от мира. Каждый день боялась, что проснусь и мне придется хоронить животных. Это было самым страшным", – признается она.

Животные погибали не от голода, а от сердечных приступов из-за взрывов

Александра сделала все, чтобы этот самый большой ее страх не стал реальностью. Из почти 3,5 тысячи животных в приюте за время изоляции и оккупации погибло только 8. И то не от голода.

5 животных погибли от сердечных приступов – сердце просто остановилось от взрывов. Один малыш родился слишком слабеньким, и мы не смогли его вытащить. Две собаки у нас очень погрызлись. Тогда они сильно грызлись: еды было мало, они были голодны, злы, раздражены, и, естественно, более сильные давили слабых. Этих двоих мы просто не спасли после драк. Но от голода у меня никто не умер,

– говорит она.

Когда после освобождения она узнала ситуации с приютом в Бородянке, просто онемела. Там во время оккупации от голода и жажды погибли 222 собаки из 485. Почти месяц животные оставались закрытыми в клетках без еды и воды. По факту массовой гибели животных правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве. Александра говорит, что неготовность руководства бородянского приюта заботиться о животных была давно очевидна. Однако никто не ожидал, что можно вести себя столь жестоко и цинично.

К теме Обвиняют в гибели 222 собак: волонтеры требуют уволить руководительницу приюта в Бородянке

Александра замечает, что у Бородянки, в отличие от Федоровки, было больше времени, чтобы организовать запасы кормов. Александре помешал это сделать подрыв мостов – фуры просто не смогли проехать в "Сириус". Поэтому оккупация принесла еще и ежедневный кошмарный квест по поиску воды и продовольствия для животных.



Приют для животных "Сириус" после освобождения от оккупации / Фото Виталия Головина, 24 Канал

Из-за нехватки сна, еды и избытка стресса разница между днями стерлась. Спать ложились ближе к 19:00. В это время уже было темно. Электроэнергия исчезла. Пользоваться свечами или фонариками боялись – постоянно ожидали авианалетов и пытались соблюдать режим светомаскировки.

При этом рано уснуть тоже не получалось. По ночам мимо приюта россияне перегоняли свои колонны. Из соседних сел обстреливали Киев и хорошо было слышно каждый самолет, каждую ракету и каждый взрыв.

Пытаешься урывками спать. Где-то в 5 утра идет ракетный залп. Это такой будильник у меня был – удар по Киеву. Ждала новостей о столице. Новостей практически нет, потому что глушат радио. Не знала, что думать, какая обстановка. Вставала. Ехала снова через посты, пыталась быть очень сдержанной среди сплошного безумия,

– рассказывает Александра.

"У нас могли устроить Бучу-2, но не успели": о жизни под оккупацией россиян

"Сириус" выжил благодаря готовности Александры постоянно разыскивать продукты. Это был ежедневный тяжелый труд.

"Там, где мы ездили, были бесконечные обстрелы, все над головой летало. Раз поехали в Дымер за мясом, которое там у одной компании разморозилось, его надо было куда-то девать. Мы забрали несколько тонн, это мясо нас очень выручило. "Забирали на моей машине, которая могла предельно вместить до 500 килограммов груза. Так мы угробили мне машину, дальше я ходила искать корм с тачанкой и пешком", – говорит женщина.



Приют для животных "Сириус" после освобождения от оккупации / Фото Виталия Головина, 24 Канал

Потом таких ситуаций, когда Александра оказывалась не в то время и не в том месте, стало гораздо больше. К примеру, вместе с помощниками случайно стали свидетелями маскировки российской техники. Машины загоняли в ангар рядом с местом, где они должны были забрать мясо. Волонтер была убеждена, что их расстреляют на месте: приехали, увидели, что стоит техника, которой не было, вышли военные и начали их расспрашивать, что они здесь делают. Именно в тот момент начался минометный обстрел – украинские войска ударили по укрытию окупантов.

У нас было два варианта – либо нас расстреляют, либо мы погибнем под обстрелом. Чудом мы выбрались. Ничего не привезли животным. По каким-то причинам россияне нас не убили. Не знаю почему. Я им рассказывала, что у меня приют, собаки голодные, нужна еда, поэтому мы ездим. И почему-то нас не расстреляли. Они говорили, что я чокнутая, когда услышали, сколько у меня животных. Спросили, почему я не уехала, я же женщина. Сказала, что именно поэтому и осталась ради животных. Ведь знала, что будет война,

– вспоминает она.

Зоозащитница считает, что ей очень повезло, потому что за время оккупации она столько раз попадала в невероятные ситуации и уже давно должна была быть мертвой. Перед каждым уходом за кормом Александра оставляла управляющей приютом подробные инструкции на случай, если больше не вернется. Но выжила. Как сейчас считает, исключительно чудом и поддержкой ангела-хранителя.

Важно 197 тел до сих пор не идентифицированы: полиция о жутких преступлениях россиян в Киевской области

"Незадолго до освобождения россияне нас прямо предупреждали, что скоро зайдут карательные подразделения. Они менялись на постах, ждали ротации, мы спросили, кто будет после них. Ответили, что либо еще одни контрактники, либо карательные подразделения. Я еще спросила, зачем это и кого здесь карать?Ответили, что это командиры решают. Мы сначала несерьезно отнеслись к этим слухам. Ну, ведь бред какой-то: против кого здесь эти отряды? В селах только мирное население. Потом я узнала о Буче, Ирпене, и мороз по коже прошел. У нас могли устроить Бучу-2. Но не успели", – говорит она.

"Когда в приют пришли россияне, животные не лаяли, чтобы их не застрелили"

Деликатностью стоявшие на этом направлении оккупанты также не отличались.

Заметьте Военные преступления россиян в Украине: Германия собрала сотни доказательств зверств

"На постах стояли чеченцы, якуты, бурят немного, но в основном – русские. Когда мы ездили через посты, моему помощнику обещали прострелить колени. Постоянно. Постоянно пытались поставить на колени, угрожали. Если люди были под действием алкоголя или наркотиков, становилось крайне "весело". Поэтому мы старались после обеда не ездить, потому что по вечерам они совсем неадекватно вели себя", – говорит она.



Приют для животных "Сириус" после освобождения от оккупации / Фото Виталия Головина, 24 Канал

Каждый раз, когда встречала блокпостах оккупантов в неадекватном состоянии, использовала все психологические приемы, которые вообще знала. Всеми силами пыталась переключить внимание со своих ребят-помощников на себя.

Каждый день едешь к неадекватным людям. Они могут сделать с тобой что угодно. После того, как мы попали под минометные обстрелы, они стали арестовывать тех, кто помогал с эвакуациями. Люди исчезали в неизвестном направлении. У дома моих друзей в двух селах от нас устроили застенок. Все это несравнимо с Бучей. Но это было очень-очень тяжело. Каждый день не знаешь, кого встретишь, что с тобой будут делать, и в каком подвале ты окажешься,

– вспоминает она.

По ее словам, постоянно находилась как под тремя давлениями одновременно. С одной стороны морально очень давили все те гадкие вещи, через которые проходили во время каждой встречи с оккупантами. С другой – постоянный страх обстрелов, прямых попаданий и угрозы гибели животных от них. Третье давление – страх, что животные будут умирать от голода.

"Я поняла, что очень боюсь, что объем приют и своих животных. Поэтому есть старалась минимально. В день, условно, ела пирожок, чай, одно яйцо и кефир", – рассказывает она.

Обратите внимание Мы были вынуждены это делать, – "Дом спасенных животных" за год принял 6 000 животных

Животные оккупацию перенесли крайне тяжело. Их пугали обстрелы, они ссорились из-за постоянного ощущения голода. Тихо было только когда россияне пришли в приют с обстрелами.



Собака в "Сириусе" после освобождения из оккупации / Фото Виталия Головина, 24 Канал

"Куча вооруженных людей носились по приюту. Они искали военных, и конечно, с автоматами, со всем этим. Животные просто молчали, потому что они понимали, что если они начнут лаять, то они могут просто не понравиться и их застрелят", – рассказывает Александра.

Почти 600 спасенных животных за год и восстановление после оккупации

Ощущение реальности после освобождения Киевской области от оккупантов у Александры восстановилось не сразу. Первое, что она сделала, усилила сотрудничество с международными и украинскими зоозащитными организациями и волонтерами. Все силы бросила на то, чтобы откормить животных, восстановить вольеры и найти семьи для максимального количества животных. Очень боялась, что в случае повторной попытки захватить Киевщину, во второй раз на спасение приюта у нее физически не хватит сил.

Сейчас Александра продолжает искать средства и ресурсы для закрытия ежедневных потребностей в кормах и ветеринарных препаратах. Несмотря на то, что около полутысячи животных с ее помощью нашли новые семьи, работы меньше не стало.



Приют для животных "Сириус" после освобождения от оккупации / Фото Виталия Головина, 24 Канал

После освобождения в приюте планировали не принимать новых животных, однако не смогли отказать нуждающимся в помощи. "Сириус" понемногу начал предоставлять убежище пушистикам из освобожденных городов и районов ведения боевых действий. Не могут принимать здесь только большие партии животных – не хватает места.

Обратите внимание "Здравствуйте, мы из Зоопарка": КиевЗоо выпустил фильм о жизни животных во время войны

Всего за 2022 год в "Сириусе" спасли 543 животных из Киевской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Житомирской, Николаевской областей.