Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире Испанского радио RNE. 300 обрисов сейчас считают пропавшими без вести.

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Полиция открыла более 10 тысяч уголовных дел

Андрей Небитов рассказал, что правоохранители после деоккупации Киевской области обнаружили тела 1 369 мирных жителей, убитых оккупантами. Расследуя военные преступления россиян, полиция возбудила более 10 тысяч уголовных дел.

Большинство производств переданы на рассмотрение следователям Службы безопасности Украины. Однако Национальная полиция продолжает помогать с первичной фиксацией, осмотром и назначением соответствующих экспертиз,

– рассказал Небитов.

В рамках расследований правоохранители вручили 50 подозрений российским военным за ликвидацию зверств против украинского народа на территории Киевской области.

Зверства россиян в Киевской области

В конце марта и начале апреля 2022 года украинским войскам удалось выбить оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Однако после деоккупации весь мир пришел в ужас от последствий враждебного пребывания там. В ряде населенных пунктов обнаружили массовые захоронения гражданских, а во многих из них были признаки пыток.

В частности, больше всего жертв обнаружили в Буче. Там тела мирных жителей находили на улицах, в подвалах, оборудованных под застенки и в массовых захоронениях.

Этими зверствами Россия показала миру свое подлинное лицо. Из-за разоблачения этих преступлений Украина отказалась от проведения переговоров с Россией.