Про це розповів голова поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі Іспанського радіо RNE. 300 обіс зараз вважають зниклими безвісти.

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Поліція відкрила понад 10 тисяч кримінальних справ

Андрій Нєбитов розповів, що правоохоронці після деокупації Київської області виявили тіла 1 369 мирних мешканців, яких вбили окупанти. Розслідуючи воєнні злочини росіян, поліція порушила понад 10 тисяч кримінальних справ.

Більшість проваджень передані на розгляд слідчим Служби безпеки України. Однак Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз,

– розповів Нєбитов.

У межах розслідувань правоохоронці вручили 50 підозр російським військовим за вичнення звірств проти українського народу на території Київської області.

Звірства росіян на Київщині

Наприкінці березня та на початку квітня 2022 року українським військам вдалося вибити окупантів з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Однак після деокупації весь світ жахнувся від наслідків ворожого перебування там. У низці населених пунктів виявили масові поховання цивільних, а в багатьох із низ були ознаки тортур.

Зокрема чи ненайбільше жертв виявили у Бучі. Там тіла мирних мешканців знаходили на вулицях, у підвалах, обладнаних під катівні та в масових захороненнях.

Цими звірствами Росія показала світові своє справжнє обличчя. Через викриття цих злочинів Україна відмовилася від проведення переговорів з росією.