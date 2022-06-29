Волонтеры гуманистического движения UAnimals исполняющий обязанности директор Киевской городской больницы ветмедицины Наталью Мазур. Собаки остались на произвол судьбы при ее руководстве убежищем.

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Закрытые животные около месяца были без пищи и воды

Женщину обвиняют в том, что она бросила собак закрытыми в вольерах. Там они оставались около месяца без доступа к пище и воде, ведь руководства приюта на месте не было.

Как рассказали зоозащитники, только 1 апреля стало известно об освобождении Бородянки от российских захватчиков волонтеры смогли попасть в приют, чтобы спасти животных.

Они застали там ужасную картину – из 485 собак, которые там жили, 222 животных погибли . Кроме того, десятки собак находились в крайне тяжелом состоянии – их лечили в частных клиниках.

Животные почти месяц были закрыты в вольерах / Фото UAnimals

Волонтеры утверждают, что руководительница приюта Наталья Мазур приехала в свои подопечные уже 3 апреля. На тот момент волонтеры уже успели вывезти 263 собак, которым удалось выжить.

Волонтеры требуют наказания

В UAnimals решили не покидать эту ситуацию и обратились за межфракционным объединением "Гуманная страна" за помощью. Его представители направили коллективное обращение в Главное управление национальной полиции Киева с требованием провести расследование и привлечь виновников к ответственности.

25 мая началось досудебное расследование по уголовному производству. В июне в КГГА создали комиссию, в состав которой входят 8 человек. По итогам ее работы в конце июня должно быть принято решение о привлечении к ответственности, а в том числе и освобождении от должности Наталии Мазур, которая продолжает работать с животными.

Мы не вернем жизнь погибшим животным, но сможем уберечь других. Позаботимся о беззащитных вместе!

– призывают зоозащитники.

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