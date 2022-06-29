Волонтери гуманістичного руху UAnimals виконувачку обов'язків директорка Київської міської лікарні ветмедицини Наталію Мазур. Собаки залишилися напризволяще за її керівництва притулком.

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Зачинені тварини близько місяця були без їжі та води

Жінку звинувачують у тому, що вона покинула собак зачиненими у вольєрах. Там вони залишалися близько місяця без доступу до їжі та води, адже керівництва притулку на місці не було.

Як розповіли зоозахисники, щойно 1 квітня стало відомо про звільнення Бородянки від російських загарбників волонтери змогли потрапити до притулку, аби врятувати тварин.

Вони застали там жахливу картину – з 485 собак, які там мешкали, 222 тварини загинули. Крім того, десятки собак були у вкрай важкому стані – їх лікували у приватних клініках.

Тварини майже місяць були зачинені у вольєрах / Фото UAnimals

Волонтери стверджують, що керівниця притулку Наталія Мазур приїхала до своїх підопічних вже 3 квітня. На той момент волонтери вже встигли вивезти 263 собак, яким вдалося вижити.

Волонтери вимагають покарання

В UAnimals вирішили не залишати цю ситуацію та звернулися за до міжфракційного об'єднання "Гуманна країна" за допомогою. Його представники надіслали колективне звернення до Головного управління національної поліції Києва з вимогою провести розслідування та притягнути винуватців до відповідальності.

25 травня розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні. У червні в КМДА створили комісію, до складу якої входять 8 людей. За підсумками її роботи наприкінці червня мають прийняти рішення про притягнення до відповідальності, а зокрема й звільнення з посади Наталії Мазур, яка продовжує працювати з тваринами.

Ми не повернемо життя тварин, які загинули, але зможемо вберегти інших. Подбаймо про беззахисних разом!

– закликають зоозахисники.

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