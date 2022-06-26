Допомагати тваринам – неабияка складна справа, та ще й під час війни. Але є люди, які у ці нелегкі часи піклуються про покинутих тварин, лікують їх та шукають для хвостатих нові домівки. Сайт 24 каналу поспілкувався з фахівчинею з інформаційної безпеки хмарного оператора GigaCloud та засновницею проєкту Koto_bro Інною Ткаченко.

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Далі – пряма мова.

Врятували й прилаштували понад тисячу тварин

З самого дитинства я дуже любила тварин, в мене завжди були домашні тварини. Паралельно я могла знайти на вулиці кошеня та вмовляти батьків залишити собі, або ж відвезти його до бабусі в село, де він буде нагодований та в безпеці.

В старшому віці, коли я вже мала перші зароблені гроші, в мене були спроби порятунку тварин – взимку була собака з раною на нозі, кошеня, яке переїхав автомобіль. Але я не мала того досвіду, зв'язків чи, скажімо так, професійних лікарів, які б могли допомогти навіть в критичних ситуаціях. Тому ці випадки порятунку не завжди були з хепі-ендом.

Масштабно волонтерством я почала займатися десь три роки тому, а вже два роки тому з'явився проєкт Koto_bro – це не офіційний фонд, а більше проєкт однодумців, проєкт крутої команди та соціальних мереж, якщо можна так висловитися.

Інна Ткаченко / Фото надане сайту 24 каналу

Дізнатися більше про проєкт та долучитися до допомоги тваринам можна за наступними лінками:

Сам проєкт з'явився два роки тому. Зараз нам допомагають небайдужі люди, якщо нам потрібна фінансова допомога, то ми публікуємо пости для збору коштів, під час війни нам дуже був необхідний транспорт і теж були люди, які відгукувалися й перевозили тварин у нові домівки. Є люди, які безплатно перетримують в себе дома тварин до моменту прилаштування, і це неймовірно виручає.

Під час війни ми не зупинялися, і це найголовніше. Але були складнощі з тим, що декому, і мені в тому числі довелося покинути рідне місто, тому все, чим ти міг допомогти, певний час була лише координація телефоном. Я дуже вдячна дівчатам, які попри все залишалися вдома та продовжували допомагати шукати домівки, відвозити до нових сімей і навіть рятувати тварин із закритих квартир.

За весь період нашої роботи, я з впевненістю можу сказати, що врятованих і прилаштованих тварин було більше тисячі.

Люди майже не користуються безплатною стерилізацією тварин / Фото надане сайту 24 каналу

Якщо ми бачимо реальну картинку, типу, що тварина має ошийник чи виглядає доглянутою, то ми обов'язково шукаємо старих господарів. Але таких щасливих випадків – одиниці, в основному – це просто покинуті тими ж господарями тварини або ж народжені на вулиці й нікому не потрібні безпритульні.

Наша основна зона роботи – це місто Бровари та район. Але були випадки, коли привозили з відпустки кошеня з Одеси. З Тернополя, наприклад, де ми були в евакуації через війну, привезли кішку та трьох кошенят, яка попросту народжувала на вулиці.

Неймовірні історії порятунку

Одна з найбільш дивовижних історій – це порятунок собаки, на ім'я Бруно. Цього пса порвали собаки, а через спеку на дворі у нього підключився сепсис, а відкладені мухами личинки в рани також зробили свою справу. Собаку в прямому сенсі слова їли живцем. І нікому до того не було діла, всі просто проходили повз. Ви можете собі уявити запах. Все тіло було вкрито підшкірними ходами личинок.

На стаціонарі в клініці Бруно пробув місяці три, якщо не більше. Вдалося врятувати всі кінцівки (хоча прогнози були обережні, бо постраждали суглоби), єдине, що ми втратили, – це одне вушко. Але якби ви зараз побачили цього красеня, ніколи в житті не повірили б, через що йому довелося пройти. Окрема вдячність його сім'ї, родині, яка не побоялася взяти у квартиру пса достатньо великого розміру – спочатку на тимчасову перетримку, а потім закохатися і залишити його собі назавжди.

Бруно до та після лікування / Фото надані сайту 24 каналу:

Історія порятунку кішки, яку заради розваги побили ногами. Кішка неділю пробула в реанімації, їй довелося видалити дуже велику кількість тканини та шкіри для того, щоб закрити рани та побої, які були їй нанесені. Зараз її звати Венера, у неї все добре, єдине, через те, що було видалено шкіру, трішки пішли деформації зовнішнього вигляду, але все одно вона найкращий "колобок".

Венера під час та після лікування / Фото надані сайту 24 каналу:

Боня – малесенька собачка, яку збив автомобіль, у неї було 7 осколкових переломів, випадіння кишківника, гематоми. Їй зробили вже напевно близько 10 операцій, та все одно одна лапка не функціонує правильно. Та завдяки її батькам (сім'ї, яка до цього вже взяла у нас собачку, на ім'я Друг) у неї все добре. Тепер Боню люблять, лікують та допомагають проходи реабілітацію.

Боня до та після лікування / Фото надані 24 каналу:

90% біди від людей

Насправді, як би прикро це не звучало, 90% біди – від людей. Одні не хочуть стерилізувати свою домашню кицю чи собаку "бо гріх" та "як це так мою любу тварину будуть різати", та це їм не заважає у випадку з кішками двічі – тричі на рік виносити коробку чи пакет з кошенятами на смітник, чи в "людне місце".

З собаками – така ж історія, буквально нещодавно ми рятували собачку, яка народжувала на вулиці в земляній норі, та, як виявилося, собачка домашня й живе у квартирі, але коли хазяйка зрозуміла, що собака вагітна та їй скоро народжувати – виставила її за двері й вирішила почекати, поки та народить, а вже потім вона забере її додому, щоб не було мороки з новонародженими цуциками.

Деякі б'ють тварин заради забави / Фото надане сайту 24 каналу

Є й інші проблеми, це: інфекційні захворювання, голод, зневоднення організму, мороз або спека. Може бути й інше – збила машина, побили заради розваги, кульові поранення, хтось спустив свого пса бійцівської породи заради розваги – подивитися, хто сильніший, в таких випадках, як правило, сильніший домашній відгодований стаф, а не дворова худа собака, і так далі, прикладів багато.

Ми буквально за неділю до масштабного вторгнення знайшли коробку з цуценятами такси, яких просто винесли на мороз. Тому що не змогли продати. Ми провели особисте розслідування та знайшли людину, що таке зробила, спочатку вона продавала цуценят, їх народилося 10, а потім, коли запити на цуциків закінчилися, просто винесла тих, що залишилися на смітник.

Покарання людина так і не отримала. І я впевнена, що і надалі таким способом буде експлуатувати свою тварину.

Для повноти історії – двоє із цих цуценят навіть пережили окупацію в Ірпені, та тільки після звільнення міста силами інших волонтерів нам вдалося забрати цуциків з перетримки для подальшого прилаштування в родину.

Через війну на вулиці опинилося багато тварин, які колись були домашніми / Фото надане сайту 24 каналу

Та повторюся, вкотре, і історія вище – тому підтвердження, одна із масштабних проблем – це нерозуміння населення про важливість стерилізації своїх домашніх улюбленців. Насправді ті котики та собачки, що бігають у кожного у дворі біля під'їзду, це раніше викинуті домашні тварини, або їхні діти.

Зараз майже в кожному великому населеному пункті є безплатні програми стерилізації. Та чомусь населення не користується цією можливістю, або користується дуже мало.

У нас немає безплатного центру перетримки чи притулку, наприклад. Тому ми користуємося платними послугами перетримки й так само обслуговуємося в ветклініках. А це і щеплення, і обробка від паразитів, і операції й т.д.

У нас завжди є потреба в кормі, засобах для обробки від паразитів та фінансовій допомозі, щоб оплачувати перетримку, вакцинації та лікування.

Ми продовжимо свою справу й після перемоги. На жаль, багато нашої роботи війна "обнулила", дуже багато покинутих домашніх нестерилізованих тварин опинилося на вулиці. Але ми продовжуємо цим займатися зараз і обов'язково будемо цим займатися після нашої перемоги!

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