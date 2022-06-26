Помогать животным – большое дело, да еще и во время войны. Но есть люди, которые в эти нелегкие времена заботятся о брошенных животных, лечат их и ищут для хвостатых новые дома. Сайт 24 канала пообщался со специалистом по информационной безопасности облачного оператора GigaCloud и основательницей проекта Koto_bro Инной Ткаченко.

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Дальше – прямой язык.

Спасли и пристроили более тысячи животных

С самого детства я очень любила животных, у меня всегда были домашние животные. Параллельно я могла найти на улице котенка и уговаривать родителей оставить себе, или отвезти его к бабушке в село, где он будет накормлен и в безопасности.

В старшем возрасте, когда у меня были первые заработанные деньги, у меня были попытки спасения животных – зимой была собака с раной на ноге, котенок, которого переехал автомобиль. Но у меня не было того опыта, связей или, скажем так, профессиональных врачей, которые могли бы помочь даже в критических ситуациях. Поэтому эти случаи спасения не всегда были с хэппи-эндом.

Масштабно волонтерством я начала заниматься три года назад, а уже два года назад появился проект Koto_bro – это не официальный фонд, а больше проект единомышленников, проект крутой команды и социальных сетей, если можно так выразиться.

Инна Ткаченко / Фото предоставлено сайту 24 канала

Узнать больше о проекте и приобщиться к помощи животным можно по следующим ссылкам:

Сам проект появился два года тому назад. Сейчас нам помогают небезразличные люди, если нам нужна финансовая помощь, то мы публикуем посты для сбора средств, во время войны нам очень необходим транспорт и тоже были люди, которые отзывались и перевозили животных в новые дома. Есть люди, которые бесплатно передерживают у себя дома животных до момента пристройки, и это невероятно спасает.

Во время войны мы не останавливались, и это самое главное. Но были сложности с тем, что некоторым, и мне в том числе пришлось покинуть родной город, поэтому все, чем ты мог помочь, определенное время была только координация по телефону. Я очень благодарна девушкам, которые, несмотря ни на что, оставались дома и продолжали помогать искать дома, отвозить в новые семьи и даже спасать животных из закрытых квартир.

За весь период нашей работы я с уверенностью могу сказать, что спасенных и пристроенных животных было больше тысячи.

Люди почти не пользуются бесплатной стерилизацией животных / Фото предоставлено сайту 24 канала

Если мы видим реальную картинку, типа, что у животного есть ошейник или выглядит ухоженным, то мы обязательно ищем старых хозяев. Но таких счастливых случаев – единицы, в основном – это просто брошенные теми же хозяевами животные или же рожденные на улице и никому не нужные беспризорные.

Наша основная зона работы – это Бровары и район. Но были случаи, когда привозили из отпуска котенка из Одессы. Из Тернополя, например, где мы были в эвакуации из-за войны, привезли кошку и трех котят, которая просто рожала на улице.

Невероятные истории спасения

Одна из самых удивительных историй – это спасение собаки, по имени Бруно. Этого пса искусали собаки, а из-за жары на улице у него подключился сепсис, а отложенные мухами личинки в раны тоже сделали свое дело. Собаку в прямом смысле слова ели живьем. И никому до этого не было дела, все просто проходили мимо. Вы можете представить себе запах. Все тело было покрыто подкожными ходами личинок.

На стационаре в клинике Бруно пробыл три месяца, если не больше. Удалось спасти все конечности (хотя прогнозы были осторожны, потому что пострадали суставы), единственное, что мы потеряли – это одно ушко. Но если бы вы сейчас увидели этого красавца, никогда бы в жизни не поверили, через что ему пришлось пройти. Отдельная благодарность его семье, семье, которая не побоялась взять в квартиру пса достаточно большого размера – сначала на временную передержку, а затем влюбиться и оставить его навсегда.

Бруно до и после лечения / Фото предоставлены сайту 24 канала:

История спасения кошки, которую ради развлечения избили ногами. Кошка неделю пробыла в реанимации, ей пришлось удалить очень большое количество ткани и кожи для того, чтобы закрыть раны и нанесенные ей побои. Сейчас ее зовут Венера, у нее все хорошо, единственное, из-за удаленной кожи, немного пошли деформации внешнего вида, но все равно она лучший "колобок".

Венера во время и после лечения / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Боня – крошечная собачка, которую сбил автомобиль, у нее было 7 осколочных переломов, выпадение кишечника, гематомы. Ей сделали уже около 10 операций, но все равно одна лапа не функционирует правильно. Но благодаря ее родителям (семье, которая к этому уже взяла у нас собачку, по имени Друг) у нее все хорошо. Теперь Боню любят, лечат и помогают проходы реабилитации.

Боня до и после лечения / Фото предоставлены 24 каналу:

90% беды от людей

На самом деле, как бы досадно это ни звучало, 90% беды – от людей. Одни не хотят стерилизовать свою домашнюю кошку или собаку "потому что грех" и "как это так мое любимое животное будут резать", но это им не мешает в случае с кошками дважды – трижды в год выносить коробку или пакет с котятами на мусорку, или в "людное место".

С собаками – такая же история, буквально недавно мы спасали собачку, которая рожала на улице в земляной норе, и, как оказалось, собачка домашняя и живет в квартире, но когда хозяйка поняла, что собака беременна и ей скоро рожать – выставила ее за дверь и решила подождать, пока та родит, а уже потом она заберет ее домой, чтобы не было мороки с новорожденными щенками.

Некоторые избивают животных ради забавы / Фото предоставлено сайту 24 канала

Есть и другие проблемы, это: инфекционные заболевания, голод, обезвоживание организма, мороз или жара. Может быть и другое – сбила машина, избили ради развлечения, шаровые ранения, кто-то спустил своего пса бойцовской породы ради развлечения – посмотреть, кто сильнее, в таких случаях, как правило, сильнее домашний откормленный стаф, а не дворовая худая собака, и так далее, примеров много.

Мы буквально за неделю до масштабного вторжения обнаружили коробку с щенками таксы, которых просто вынесли на мороз. Потому что не смогли реализовать. Мы провели личное расследование и нашли человека, сделавшего такое, сначала он продавал щенков, их родилось 10, а потом, когда запросы на них закончились, просто вынес оставшихся на мусорку.

Наказание человек так и не получил. И я уверена, что и дальше таким способом будет эксплуатировать свое животное.

Для полноты истории – двое из этих щенков даже пережили оккупацию в Ирпене, но только после освобождения города силами других волонтеров нам удалось забрать щенков из передержки для дальнейшего устройства в семью.

Из-за войны на улице оказалось много животных, которые когда-то были домашними / Фото предоставлено сайту 24 канала

Но повторюсь, еще раз, и история выше – тому подтверждение, одна из масштабных проблем – это непонимание населения о важности стерилизации своих домашних любимцев. На самом деле, те котики и собачки, которые бегают у каждого во дворе возле подъезда, это раньше выброшенные домашние животные, или их дети.

Сейчас почти в каждом крупном населенном пункте есть бесплатные программы стерилизации. Но почему-то население не пользуется этой возможностью, или пользуется очень мало.

У нас нет бесплатного центра передержки или убежища, например. Поэтому мы пользуемся платными услугами передержки и обслуживаемся в ветклиниках. А это и прививка, и обработка от паразитов, и операции и т.д.

У нас всегда есть потребность в корме, средствах для обработки паразитов и финансовой помощи, чтобы оплачивать передержку, вакцинации и лечение.

Мы продолжим свое дело и после победы. К сожалению, много нашей работы война "обнулила", очень много брошенных домашних нестерилизированных животных очутилось на улице. Но мы продолжаем этим заниматься сейчас, и обязательно будем этим заниматься после нашей победы!

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