Для хвостатых такие переезды – большой стресс, но есть советы, которые помогут этот стресс минимизировать. Сайт 24 канала пообщался с Инной Ткаченко, специалистом по информационной безопасности облачного оператора GigaCloud и основательницей проекта Koto Bro, которая во время войны эвакуировала 19 кошек и 8 собак.

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Дальше – прямая речь.

Они как дети, просто из немного другого семейства

Можно так сказать, что нам пришлось переезжать дважды. Первый раз – это из наших родных Броваров 24 февраля в 60 километрах от города. Тогда мы вывозили 18 кошек и 5 собак. Но с каждым днем в городе, куда мы выехали, становилось все опаснее, и когда мы понимали, что уже просто не спим по ночам, то решили ехать дальше.

Второй раз с нами уже эвакуировалось 19 кошек и 8 собак. Мы провели в пути 15 часов – это было еще то испытание. Но все же добрались до Тернопольской области и поселились там.

Животных можно подготовить к эвакуации / Фото предоставлены сайту 24 канала

У нас было два автомобиля: в одном ехали коты, в другом – собаки. Однозначно, это было очень тяжело, но оставить кого-то не было даже и в мыслях ни на секунду. Они – как дети, просто из немного другого семейства.

Собакам было легче, потому что они ехали неограниченные в пространстве. А вот котам действительно оказалось не просто, потому что такого количества переносок у нас, к сожалению, не было, чтобы предоставить всем отдельное место, поэтому кое-кому пришлось ехать в клетках. Но все же они выдержали, немного пострессовали, но уже вечером все поужинали и спали в тихом и уютном месте.

Сейчас мы уже вернулись домой, и это самое лучшее, что происходило с нами за последние три месяца. С животными все хорошо, все в привычных для себя местах проживания. Одна собачка нашла семью во Львове, когда мы находились там, и осталась жить с новой семьей.

Но у нас есть подопечные, которые до сих пор ищут любящую семью и ждут своего счастливого билета в жизнь. Если вы давно мечтали о друге, заходите к нам на проект – возможно, именно там вас ждет четырехлапое счастье.

Узнать больше о проекте и приобщиться к помощи животным можно по следующим ссылкам:

Во время эвакуации у собак должны быть намордники / Фото предоставлены сайту 24 канала

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Советы для тех, кто планирует эвакуировать животных:

Заблаговременно необходимо узнавать условия и правила вывоза животных за границу. Начинать следует с подготовки документов. У кота обязательно должна быть переноска , поверьте, нести его на большую дистанцию в руках – то еще испытание. Это стресс для кота и для вас. Плюс переноска все же дает хоть какую-то безопасность и изоляцию животному от внешнего мира.

Начинать следует У кота , поверьте, нести его на большую дистанцию в руках – то еще испытание. Это стресс для кота и для вас. Плюс переноска все же дает хоть какую-то безопасность и изоляцию животному от внешнего мира. Если мы говорим о собаках малых пород, то для них также в продаже есть переноски, если это средние и большие собаки – обязательно нужно иметь намордник . Пусть ваше животное тысячу раз будет спокойным и добрым, но есть люди, которые боятся животных, и чтобы никого не провоцировать, лучше перестраховаться.

. Пусть ваше животное тысячу раз будет спокойным и добрым, но есть люди, которые боятся животных, и чтобы никого не провоцировать, лучше перестраховаться. В дорогу необходимо брать небольшой запас корма, воду и, по возможности, какой-нибудь плед или любимую игрушку животного.

Кошек лучше везти не на руках, а в переносках, чтобы максимально обезопасить / Фото предоставлены сайту 24 канала

Конечно, все эти советы действуют тогда, когда у вас есть время на подготовку и вы можете запланировать свои действия, но иногда есть только считанные минуты для того, чтобы выбежать из квартиры или дома. Но не забывайте, если вы не спасете свое животное, то его никто не спасет, оно себя не выведет из квартиры, не откроет дверь дома и не накормит или напоит. А еще животное так же пугается взрывов и испытывает стресс. Иногда даже до остановки сердца.

Поэтому я очень восхищаюсь людьми, которые вывозили кошек в коробках, сумках, рюкзаках и даже авоськах, и несли по двенадцать километров своих собак на руках. Ради таких моментов хочется жить и помогать дальше.

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