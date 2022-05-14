Журналистка сайта 24 канала Виктория Довгань купила квартиру в одной из новостроек Гостомеля – именно в это здание через некоторое время зашло войско оккупантов – они все разбили и ограбили. О том, что воровали россияне, как сейчас обстоят дела с жилищным комплексом и как его планируют восстанавливать – читайте дальше прямая речь.

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Выбор квартиры и начало войны

Выбирать жилье начали два года назад и решили остановиться именно на Гостомеле, потому что город походил на мою родную Житомирщину: вокруг лес, да еще и название дома символическое - "Авиатор". Все знают, что неподалеку от Гостомеля – аэродром "Антонов", где стояла наша легендарная "Мрия". Тогда никто подумать не мог, что через два года под нашим домом будут одни из самых яростных боев, потому что на перекрестке возле нашего дома был торговый центр, "Фора". Там стояли кадыровцы и россияне.

Так выглядел дом к вторжению российских войск / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Когда ужас набирал обороты, орки вошли в наш двор, расквартировались в доме. Они просто выламывали, выгрызали, выносили входную дверь, селились там, все разграбили. У них была странная методика: они выбивали глазок в дверях и смотрели, есть ли что воровать в квартире. Там много квартир еще не заселены, например, как наша – мы только начали делать ремонт и у нас из ценного был только котел и щитовая – больше ничего.

Погромы и беспорядки

Россияне выбивали глазок, смотрели, есть ли что украсть. Если не было ничего – они не хотели тратить свои силы на дверь и квартиру вообще. А там, где было, что вынести, они просто вырывали дверь с кишками вообще, заходили, жили там, бухали, заср*ли все. После себя они оставили погромы.

Так выглядит дом после прихода россиян / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Габаритного и большого орки не выносили, видимо, понимали, что им уже край, и надо было бежать, а некуда было все грузить. Но они воровали мелочное.

Например, у моих соседей – это молодая семья военных – своровали машинку для подстригания, дорогой набор кухонных ножей за 200 долларов, с парадной формы этого офицера сорвали награды, непонятно зачем, и съели банку грибов и выпили водку, которая была в доме.

Еще у одних соседей орки испугались робота-пылесоса, видимо, подумали, что это какая-то мина. Ибо, когда они его сняли с зарядки и он уехал, они сокрушили его.

У других людей они воровали что-то маленькое, что можно легко вынести – деньги или ценные вещи. Они разбирали даже копилки, не знаю, что они там пытались найти.

В некоторых квартирах или между этажами они оставляли записки или наскальную живопись. Между этажами они написали на картонке "мы не хотели этого", а в уголке под этой запиской стояла банка с их дерьмом. Еще в одной квартире они обрисовали маркерами холодильник – нарисовали, как всегда с ошибками "сало УкрОине – героям сало" и какие-то вульгарные картинки.



Записка, которую оставили оккупанты в доме / Фото предоставлены сайту 24 канала

Они творили довольно удивительные вещи. Уже некоторые люди вернулись в свои квартиры, несмотря на запрет, потому что Гостомель пока действительно очень опасен, там много взрывчатки осталось, мин, растяжек.

Приехавшие удивляются, что находят свои вещи в чужих квартирах. Они там диваны перемещали, матрасы таскали. Но люди свою мебель и одежду находят часто в других подъездах, не знаю, это было назло или просто не успели все вынести.

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