Журналістка сайту 24 каналу Вікторія Довгань купила квартиру в одній із новобудов Гостомеля – саме у цей будинок через якийсь час зайшло військо окупантів – вони все розтрощили й пограбували. Про те, що крали росіяни, як нині справи з житловим комплексом та як його планують відновлювати – читайте далі пряму мову.

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Вибір квартири та початок війни

Обирати житло почали два роки тому й вирішили зупинитися саме на Гостомелі, бо місто було схоже на мою рідну Житомирщину: навколо ліс, та ще й назва будинку символічна – "Авіатор". Всі знають, що неподалік Гостомеля – аеродром "Антонов", де стояла наша легендарна "Мрія". Тоді ніхто подумати не міг, що через два роки під нашим будинком будуть одні з найзапекліших боїв, бо на перехресті біля нашого будинку був торговельний центр, "Фора". Там стояли кадировці та росіяни.

Так виглядав будинок до вторгнення російських військ / Фото надані сайту 24 каналу:

Коли жах набирав обертів, орки зайшли в наш двір, розквартирувалися у будинку. Вони просто виламували, вигризали, виносили вхідні двері, селилися там, все розграбовували. У них була дивна методика: вони вибивали вічко у дверях й дивилися, чи є що красти у квартирі. Бо там багато квартир ще незаселені, наприклад, як наша – ми лише почали робити ремонт і у нас із цінного був лише котел та щитова – більше нічого.

Погроми та безлад

Росіяни вибивали вічко, дивилися, чи є що вкрасти. Якщо не було чого – вони не хотіли витрачати свої сили на ті двері й квартири взагалі. А там, де було, що винести, вони просто виривали двері з кишками взагалі, заходили, жили там, бухали, заср*ли все. Після себе вони залишили погроми.

Так виглядає будинок після приходу росіян / Фото надані сайту 24 каналу:

Габаритного й великого орки не виносили, мабуть, розуміли, що їм вже край, і треба було тікати, а не було куди все вантажити. Але вони крали дріб'язкове.

Наприклад, у моїх сусідів – це молода родина військових – поцупили машинку для підстригання, дорогий набір кухонних ножів за 200 доларів, з парадної форми цього офіцера зірвали нагороди, незрозуміло навіщо, і з'їли банку грибів та випили горілку, яка була у будинку.

Ще в одних сусідів орки злякалися робота-пилососа, мабуть, подумали, що то якась міна. Бо, коли вони його зняли з зарядки й він поїхав, вони розтрощили його просто вщент.

У решти людей вони крали щось маленьке, що можна легко винести – гроші або цінні речі. Вони розбирали навіть скарбнички, не знаю, що вони намагалися там знайти.

У деяких квартирах чи між поверхами вони залишали записки чи наскельний живопис. Між поверхами вони написали на картонці "мы не хотели этого", а в куточку під цією запискою стояла банка з їхнім лайном. Ще в одній квартирі вони обмалювали маркерами холодильник – намалювали, як завжди з помилками "сало УкрОине – героям сало" і якісь вульгарні картинки.

Записка, яку залишили окупанти в будинку / Фото надані сайту 24 каналу

Вони творили досить дивні речі. Вже деякі люди повернулися у свої квартири попри заборону, бо Гостомель поки дійсно дуже небезпечний, там багато вибухівки залишилося, мін, розтяжок.

Ті, хто приїхав, дивуються, що знаходять свої речі у чужих квартирах. Вони там дивани переміщували, матраци тягали. Але люди свої меблі й одяг знаходять часто в інших під'їздах, не знаю, це було на зло чи просто не встигли все винести.

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