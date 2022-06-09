Для хвостатих такі переїзди – неабиякий стрес, але є поради, які допоможуть цей стрес мінімізувати. Сайт 24 каналу поспілкувався з Інною Ткаченко, фахівчинею з інформаційної безпеки хмарного оператора GigaCloud та засновницею проєкту Koto Bro, яка під час війни евакуювала 19 котів і 8 собак.

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Далі – пряма мова.

Вони як діти, просто з трохи іншого сімейства

Можна так сказати, що нам довелося переїжджати два рази. Перший – це з наших рідних Броварів 24 лютого за 60 кілометрів від міста. Тоді ми вивозили 18 котів та 5 собак. Але з кожним днем у місті, куди ми виїхали, ставало все небезпечніше, і коли ми розуміли, що вже просто не спимо ночами, то вирішили їхати далі.

Другого разу з нами вже евакуйовувалося 19 котів та 8 собак. Ми провели в дорозі 15 годин – це було ще те випробування. Але все ж дісталися Тернопільської області й оселилися там.

Тварин можна підготувати до евакуації / Фото надані сайту 24 каналу

У нас було два автомобілі: в одному їхали коти, в іншому – собаки. Однозначно, це було дуже важко, але залишити когось не було навіть в думках ні на секунду. Вони – як діти, просто з трохи іншого сімейства.

Собакам було легше, бо вони їхали необмежені в просторі. А ось котам дійсно виявилось не просто, тому що такої кількості переносок у нас, на жаль не було, щоб надати всім окреме місце, тому декому довелось їхати в клітках. Але все ж вони витримали, трішки постресували, але вже ввечері всі повечеряли та спали в тихому і затишному місці.

Зараз ми вже повернулися додому, і це найкраще, що ставалося з нами за останніх три місяці. З тваринками все добре, всі у звичних для себе місцях проживання. Одна собачка знайшла сім'ю у Львові, ще коли ми перебували там, і залишилася жити з новою родиною.

Але у нас є підопічні, які досі шукають люблячу родину та чекають на свій щасливий білет у життя. Якщо ви давно мріяли про друга, заходьте до нас на проєкт – можливо, саме там на вас чекає чотирилапе щастя.

Дізнатися більше про проєкт та долучитися до допомоги тваринам можна за наступними лінками:

Під час евакуації у собак повинні бути намордники / Фото надані сайту 24 каналу

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Поради для тих, хто планує евакуювати тварин:

Завчасно потрібно дізнаватися умови та правила вивезення тварин за кордон. Починати варто з підготовки документів. У кота обов'язково повинна бути переноска , повірте, нести його на велику дистанцію в руках – ще те випробування. Це стрес для кота та для вас. Плюс переноска все ж таки дає хоч якусь безпеку та ізоляцію тварині від зовнішнього світу.

Починати варто У кота , повірте, нести його на велику дистанцію в руках – ще те випробування. Це стрес для кота та для вас. Плюс переноска все ж таки дає хоч якусь безпеку та ізоляцію тварині від зовнішнього світу. Якщо ми говоримо про собак малих порід, то для них також в продажі є переноски, якщо ж це середні та великі собаки – обов'язково потрібно мати намордник . Нехай ваша тварина тисячу разів буде спокійною та доброю, але є люди, які бояться тварин, і щоб нікого не провокувати, краще перестрахуватися.

. Нехай ваша тварина тисячу разів буде спокійною та доброю, але є люди, які бояться тварин, і щоб нікого не провокувати, краще перестрахуватися. В дорогу необхідно брати невеликий запас корму, воду та, за можливості, якийсь плед чи улюблену іграшку тварини.

Котів краще везти не на руках, а у переносках, щоб максимально убезпечити / Фото надані сайту 24 каналу

Звісно, всі ці поради діють тоді, коли у вас є час на підготовку і ви можете запланувати свої дії, але інколи є лише лічені хвилини для того, щоб вибігти з квартири чи будинку. Але не забувайте, якщо ви не врятуєте свою тварину, то її ніхто не врятує, вона себе не виведе з квартири, не відкриє двері будинку та не нагодує чи напоїть. А ще тварина так само лякається вибухів та стресує. Іноді навіть до зупинки серця.

Тому я дуже захоплююсь людьми, які вивозили котів в коробках, сумках, рюкзаках і навіть авоськах, та несли по надцять кілометрів своїх собак на руках. Заради таких моментів хочеться жити та допомагати далі.

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