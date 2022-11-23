Під час зачистки населених пунктів і чоловіки, і жінки, і навіть дітки вибігали з дому й кричали: "Це – наші". Про це 24 каналу розповів бізнесмен та військовий Олександр Карпюк.

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"Ти розумієш, навіщо ти тут"

Утім, військові закликали українців не виходити з дому, оскільки в деокупованому населеному пункті ще могли залишитися вибухонебезпечні предмети або російські загарбники.

Ти просто йдеш, в тебе сльози на очах і ти розумієш, навіщо ти тут,

– пригадав військовий.

Він додав, що ту єдність українського народу, яку військові відчувають зайшовши до звільнених населених пунктів – неможливо описати словами.

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