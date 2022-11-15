Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Раніше повідомлялось про те, що в Херсоні з'являтимуться пункти допомоги та відбудеться запуск публічної точки Wi-Fi.

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Росіяни знищують інфраструктуру

Хлань зазначив, що окупанти після себе залишають багато замінованих полів, тож, відповідно, буде дуже багато роботи по розмінуванню. Також 15 листопада стало відомо, що окупанти знищили чергові об'єкти критичної інфраструктури, які давали розподіл електроенергії по Херсонщині й частині Миколаївської області. Росіяни завдали удар по енергетичній інфраструктурі та тепловій інфраструктурі.

Херсонська ТЕЦ так само була замінована й підірвана при відході окупантів. Тож, і водопостачання, і теплопостачання в Херсоні перебуває у критичному стані. Потрохи починають відновлювати мобільний зв'язок у певних точках за допомогою мобільних станцій,

– зауважив депутат Херсонської обласної ради.

Він додав, що роботи дуже багато й вона триватиме певний час. Однак найголовніше, що визнають люди, попри всі труднощі, головне, що Херсон – український.

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Окупанти в цивільному й ворожі ДРГ

За його словами, 14 листопада СБУ повідомила про затримання одного з російських військовослужбовців, який був переодягнений у цивільне. Тобто, один такий випадок уже є офіційно й згодом ми побачимо ще кілька таких випадків. Лунають повідомлення, що на правобережній частині Херсонщини могли залишитись ворожі ДРГ.

"Тут буде багато безпекової роботи й у ССО, й у СБУ. Вони її виконують, а саме зачищають правий берег від залишків окупантів", – наголосив Хлань.

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