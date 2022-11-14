Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про візит президента в Херсон, зміни на фронті, допомогу Україні та становище Кремля – читайте далі.

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Херсон поступово повертається до нормального життя після окупації. Сьогодні місто відвідав Володимир Зеленський і з цього приводу на росії вже істерика – кажуть, що то ж, нібито, їхня територія, бо так проголосив Путін.

Тим не менш, обстріли і на Херсонщині все ще тривають, а росіяни вже переміщуються подалі від Дніпра і на лівому березі. Водночас аналітики відзначають, що окупанти після втечі з Херсона сконцентрують усі свої сили на Донбасі. Втім, це може стати їхньою головною помилкою у війні, а отже у ЗСУ є всі шанси спочатку вийти до Криму і вже потім піти на Донбас.

І такий сценарій все більш реалістичний, через паніку всередині Кремля, адже диктатор Путін вперше за останні 10 років скасував свою пресконференцію, а в МЗС України вказали росіянам, що вони не в тому положенні, аби наразі диктувати якісь умови для переговорів, адже США оголошують додаткові санкції проти тих, хто допомагав Росії у постачанні зброї, а Китай публічно на саміті G20 заявив, що ніколи не підтримає ядерних погроз Росії. Водночас маємо і тривожні повідомлення, адже за даними турецьких та російських ЗМІ в Анкарі сьогодні пройшла зустріч між представниками росії та США. Предмет перемовин – не відомий.

Тож, про все це докладніше ми з вами далі і поговоримо.

Мелітополь перетворюють на військову базу: становище ворога після втечі з Херсона

У Херсоні сьогодні офіційно було піднято український прапор. Це сталося під час приїзду до міста Володимира Зеленського. Церемонія підняття прапора супроводжувалася, звісно ж, виконанням гімну України. Тож, місто поступово повертається до нормального життя після більш ніж 8 місяців окупації. І що смішно, сьогодні речник російського диктатора Дмітрій Пєсков обурився тим, що Зеленський приїхав до Херсона, який росіяни чомусь досі вважають своїм. Ба більше, у росіян зараз взагалі істерика, адже вся їх бульбашка про "рускій мір" в Херсоні остаточно луснула.

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Втім, на жаль, правобережжя Херсонищини все ще не є цілком безпечним, адже на території досі залишаються недобиті окупанти, які не встигли втікти. Однак наші захисники дістають бойовиків і з тих територій, які поки що підконтрольні росіянам. Так, сьогодні фахівці СБУ та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на окупованій частині півдня України, у результаті якої затримано бойовика терористичної організації "ДНР", який воював проти України у складі російської армії. За даними слідства, у Херсонській області затримано мешканця міста Жданівка Донецької області, який знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів. Чоловік брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку. Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ. Тобто бойовика було заарештовано прямо під носом ворога.

І це важливий момент в контексті того, що росіянам наразі не спокійно і на лівому березі Дніпра. За даними Генштабу ЗСУ, у Херсонській області російська армія продовжує обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України, проте в окупованих Каховці, Таврійську й Новій Каховці на лівому березі Дніпра загарбників стає менше. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі. Разом з тим, наша авіація та артилеристи продовжують відпрацьовувати по позиціях окупантів на лівому березі.

Що стосується звільнених населених пунктів Херсонської області, то там українська влада продовжує стабілізаційні заходи, в тому числі розмінування. Окрім того, до 19 листопада на Херсонщині заборонено користуватися всіма видами водного транспорту, адже під прикриттям можуть тікати недобиті окупанти.

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І от наразі головне питання, над яким ламають голову аналітики – як розвиватиметься ситуація далі, з огляду на те, що росіяни втекли з Херсона. Вчора вже стало відомо, що росіяни перетворюють Мелітополь на суцільну військову базу перекидаючи туди сили не лише з Херсона, але і з Токмака на Запоріжжі.

Втім, наразі аналітики стверджують, що перемога ЗСУ на Херсонщині виглядає навіть більш вражаючою, ніж на Харківщині, адже Путін 30 вересня оголосив цю територію російською, отже суто політично мав утримувати до кінця. І до останнього все виглядало саме так, адже Кремль відрядив до правобережжя Херсона свої найкращі повітряно-десантні підрозділи. Ба більше, очевидно, що і мобілізованими Кремль намагався підкріпити сили окупантів у Херсоні. І в останні дні перед втечею росіяни все ще продовжували окопуватися на правому березі, що виглядало як підготовка до затяжних боїв.

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Однак зараз аналітики відзначають, що успіх ЗСУ полягав в тому, як вправно наші бійці використовували на Херсонському напрямку високоточні ракетні системи HIMARS. І тут є цікавий момент, на який раніше не зважали – ЗСУ вдалося викурити окупантів з правого берега якраз завдяки постійному знищенню їхньої логістики, починаючи ще з літа. Зокрема, це постійні удари по мостах та переправах через Дніпро. Це зрештою і змусило росіян тікати. Однак боєприпаси HIMARS не підходять для руйнування мостів – їхні боєголовки замалі й не оптимізовані для таких ударів. Втім ЗСУ розробили тактику, щоб обійти це обмеження, наносячи численні високоточні удари по ключовому Антонівському мосту та дорозі, що пролягала над Каховською дамбою, таким чином, щоб розірвати проїжджу частину та зробити її непридатними для використання без фактичного руйнування інфраструктури мостів. Тобто вони продовжували стояти, але їздити ними вже було неможливо. Ну а далі росіяни намагалися лаштувати паромні та баржеві переправи, але ЗСУ і їх філігранно накривали. Тож, втеча росіян з Херсона – це результат не просто роботи ЗСУ, наші бійці кмітливо підійшли до цього питання.

І отут, за даними Інституту вивчення війни, і з’являється певна небезпека, адже Путін намагався до останнього втримати місто, втім перше що зробив призначений ним Суровікін, це оголосив, що вони будуть тікати з Херсона. І аналітики допускають, що ймовірно, Путін дозволив Суровікіну вийти із Херсона за умови, що він кине усі сили з Херсонщини та все мобілізоване гарматне м’ясо суто на захоплення Донецької області. І цим пояснюється відновлення інтенсивності російських наступальних операцій спочатку навколо Бахмута, а потім на південний захід в районі Вугледара, яке розпочалося 28 жовтня. Інакше ці наступальні дії не мають сенсу, адже вони знаходяться далеко від оперативно важливих ділянок фронту.

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Тож, аналітики припускають, що таким чином Суровікін хотів показати Путіну, що Донецьку область можна захопити лише вивівши сили з Херсона на підкріплення. Тож, аналітики припускають, що росіяни найближчим часом посилять наступальні дії на Донбасі, адже будуть кидати туди як виведених з Херсона, так і мобілізованих солдат. За словами аналітиків, ЗСУ на Донецькому напрямку дійсно опиняться у важких умовах, відповідно доведеться перекидати на Донбас додаткові війська для захисту.

У такому разі росіяни навряд чи досягнуть значних операційних здобутків, хоча неймовірно високою ціною, вони і далі будуть битися головою об Бахмут. І це може виглядати як безкінечний конвейєр, адже наразі мобілізованих росіян кидають на цей напрямок не як заздалегідь згуртовані підрозділи, а радше, як окремі або невеликі підрозділи на заміну тим, які ЗСУ вже сильно пошматували. Втім, в Інституті вивчення війни певні, що така ситуація зберігатиметься і надалі, і навряд чи Суровікіну вдасться всі ці розрізнені сили об’єднати в один кулак.

До того ж, варто розуміти, що ЗСУ так само відновить бойову потужність із західної Херсонщини та передислокує її в інші райони як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій. Очевидно, що якась частина сил буде перекинута на Донбас, але в Інституті вивчення війни допускають, що Генштаб ЗСУ скористається стратегічною помилкою Кремля і посилить свій наступ в зовсім іншому місці - на Луганщині, або ж почне новий наступ, наприклад, на Мелітополь. Але, підкреслюю – це лише припущення. І наш Генштаб тим прекрасний, що його плани зчитати наперед просто неможливо. Зрештою, в Інституті вивчення війни впевнені, що ЗСУ на зиму точно не буде зупинятися, адже Кремль, кинувши всі сили на Донбас, припуститься помилки, якою ЗСУ точно скористаються. Разом з тим, цим і пояснюється таке бажання Путіна сісти за стіл переговорів, аби таки призупинити бойові дії та взяти паузу.

Хизуватись нічим, а зброю купувати важче: яким тепер є становище Кремля

Отже, виходить так, що Путіну нічим хизуватися перед росіянами, а тому вже російські ЗМІ повідомляють про те, що щорічна велика пресконференція диктатора вочевидь не відбудеться цього року, оскільки досі немає рішення про те, чи проводити її до кінця року. Хоча, починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція Путіна проходила в грудні. Однак досі не ухвалене рішення про те, чи проводити цього року "пряму лінію".

Та не виключено, що Путін просто опинився на роздоріжжі, адже не розуміє, як тепер виходити з цієї війни так, аби зберегти владу. Річ у тім, що за даними речника Повітряних сил ЗСУ, затишшя у використанні Росією ракетних обстрілів може свідчити про певний дефіцит ракет у противника. Зокрема Юрій Ігнат нагадав, що у жовтні росіяни застосували до 15 крилатих ракет "Калібр", хоча до того такі обстріли були частішими. Це і може вказувати на дефіцит ракет. Адже наразі, росіяни, здебільшого обстрілюють прифронтові регіони з артилерії та комплексів С-300. А за останні 2 дні вже неодноразово помічено, як російські літаки вивозять ракети до таких комплексів із Білорусі.

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Та поповнювати запаси ракет Росії дедалі складніше і США можуть цей процес ще сильніше ускладнити. Сьогодні міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати найближчим часом запровадять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для Росії, яка веде війну в Україні. Ці санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників. Це стосується і тих, хто допомагав Росії купляти безпілотники у Ірану. Отже, є ймовірність того, що подальше постачання іранських ракет буде сильно ускладнене.

Водночас у питанні ймовірних переговорів Росія продовжує вдавати, що вона все ще може щось вирішувати. Так, нагадаю, рсіяни напередодні неодноразово запевняли, що вони готові до переговорів без попередніх умов. І сьогодні вони вирішили прояснити свою позицію. У МЗС Росії заявили, що Москва "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ. Про це заявив, заступник голови МЗС росії Олександр Грушко. Він заявив, що за словами Путіна, переговори мають враховувати поточну ситуацію на лінії фронту.

Втім, з огляду на вищесказане, в українському МЗС заявили, що росія нині не в тих умовах, аби диктувати якісь умови, а тому мовчали б краще.

Зима не має сповільнювати підтримку України

Разом з тим, військова підтримка України наразі не спиняється. Сьогодні в Україну прибули передані Литвою 12 бронетранспортерів М113. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Також він додав, що загалом на сьогодні Литва вже відправила в Україну 62 М113 різного призначення.

Так само, нарешті остаточно узгоджене і рішення про початок роботи тренувальної місії для військових Збройних сил України, яка працюватиме в ЄС.

Відомо, що ця місія працюватиме 2 роки і на її фінансування вже виділено більше 100 мільйонів євро. Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Разом з тим, за словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Вашингтон протягом наступних двох тижнів оголосить про ще один пакет військової допомоги для України, приблизно таких же розмірів, як останні виділені, тобто на 400 мільйонів доларів. Ба більше, Салліван запевнив, що допомога продовжиться за приблизно таким самим графіком, як це було до сьогодні, тобто сповільнення не відбудеться. Але, сказав Салліван і ключове – наближення зими не має сповільнювати допомогу Україні з боку всіх партнерів.

Втім, за всім цим, на жаль, є і тривожні сигнали, але варто їх одразу розвіяти. Зокрема, російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні в столиці Туреччини Анкарі відбулися переговори між російською та американською делегаціями. З боку Росії був присутній директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, а з боку США голова ЦРУ Вільям Бернс. Раніше цю зустріч публічно не анонсували і так само немає жодних подробиць цієї зустрічі. Але, тут варто зауважити, що востаннє російська та американська делегації зустрічалися в Женеві 10 січня 2022 року для переговорів щодо гарантій безпеки.

Втім, за даними речника Ради національної безпеки США, жодних переговорів щодо війни в Україні сторони не проводили.