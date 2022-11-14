У звільненому місті Зеленський зустрівся з населенням. Люди вийшли на головну площу міста, щоб радісно привітати президента у Херсоні.

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Коли Зеленський запитав у херсонців, як вони, ті просто радісно кричали: "Дякуємо!".

Маю честь сьогодні бути на нашій рідній українській Херсонщині. Від цього навіть зараз тепло, попри погоду. Тепло на серці і на душі. Я хочу подякувати вам і вашим близьким за те, що ви у нас такі є. Ви повертаєте Херсонщину в Україну,

– сказав президент військовим.

Зеленський розповів, що коли їхав Херсонщиною, бачив багато розстріляних будинків, кафе – наслідки того, що робить Росія. Однак українські військові показали окупантам, що вбити Україну неможливо.

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Біля монумента "Херсон" глава держави нагородив українських військових за важливу роботу у звільненні Херсона. До речі, серед відзначених бійців були й воїни-іноземці, які вступили до складу Збройних Сил України.



Зеленський нагородив військових за звільнення Херсона / Скриншот з відео



Президент подякував воїнам за відважну роботу / Скриншот з відео