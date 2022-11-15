Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Ранее сообщалось, что в Херсоне будут появляться пункты помощи и состоится запуск публичной точки Wi-Fi.

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Россияне уничтожают инфраструктуру

Хлань отметил, что оккупанты после себя оставляют много заминированных полей, поэтому соответственно будет очень много работы по разминированию. Также 15 ноября стало известно, что оккупанты уничтожили очередные объекты критической инфраструктуры, которые давали распределение электроэнергии по Херсонской области и части Николаевской области. Россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре и тепловой инфраструктуре.

Херсонская ТЭЦ также была заминирована и взорвана при уходе оккупантов. Поэтому и водоснабжение, и теплоснабжение в Херсоне находится в критическом состоянии. Понемногу начинают восстанавливать мобильную связь в определенных точках с помощью мобильных станций,

– заметил депутат Херсонского областного совета.

Он добавил, что работы очень много, и она будет продолжаться некоторое время. Однако самое главное, что признают люди, несмотря на все трудности, главное, что Херсон – украинский.

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Оккупанты в гражданском и вражеские ДРГ

По его словам, 14 ноября СБУ сообщила о задержании одного из российских военнослужащих, который был переодет в гражданское. То есть, один такой случай уже официально, и впоследствии мы увидим еще несколько таких случаев. Звучат сообщения, что на правобережной части Херсонской области могли остаться вражеские ДРГ.

"Здесь будет много работы по безопасности и у ССО, и у СБУ. Они ее выполняют, а именно зачищают правый берег от остатков оккупантов", – подчеркнул Хлань.

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