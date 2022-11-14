Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что наступать с востока на запад очень тяжело, практически каждая река или берег – непреодолимое препятствие, если для защиты есть артиллерия и определенные виды вооружений.
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Поэтому, по словам Свитана, движение у россиян обратно на запад не удастся, а нам двигаться на левый берег очень легко. В конце концов этим и занимаются наши военные.
Однозначно, россияне больше в сторону запада двигаться не будут. А вот бежать им – придется, к тому же бежать в сторону Мариуполя,
– говорит Роман Свитан.
По его словам, группировка, которая вышла с правого берега, уже в Мариуполе и "зализывает раны".
Роман Свитан о том, будет ли у россиян повторная попытка захватить Херсон: смотрите видео
Что происходит в освобожденном Херсоне
- Служба безопасности и спецназовцы ВСУ установили местонахождение и задержали боевика террористической организации "ДНР". Он воевал против Украины в составе русской армии.
- Сеть автозаправочных комплексов ОККО планирует открыть заправки в деоккупированном Херсоне. Это произойдет после проверки и разминирования помещений АЗК.
- Херсонцы до сих пор радуются, что, наконец, они свободны. В сеть попало видео, как местная жительница звонит сыну, чтобы сообщить радостную новость.