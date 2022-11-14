Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он также отметил, что официальное поднятие украинского флага возле здания ОГА – это очень важно, Херсон всегда был, есть и будет Украиной. Все в это верили и знали, и так будет по всей Херсонщине.

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По словам Хланя, сегодня еще установят упавший в прошлом году флагшток, и таким образом – украинский флаг взвьется над всем Херсоном.

Этот высокий флаг увидят и оккупанты с левого берега, он расположен именно на побережье Днепра, рядом с областной библиотекой,

– говорит Сергей Хлань.

Также, по его словам, каждый день, с 11 ноября, херсонцы выходили в центр города с украинской символикой. И в течение 8 месяцев оккупации люди скрывали все, что может выказать их – ленты или флаги.

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В Херсоне бурлит жизнь

Именно центральная площадь Херсона стала своеобразной меккой. Там есть мобильная связь, люди приходят перезвонить родным и просто общаются.

Постепенно в районах города восстанавливают украинскую связь. Особенно важно сейчас обеспечить людей возможностью подзарядки – есть проблемы с горючим, но все эти проблемы решаются,

– говорит Хлань.

По мнению депутата и военнослужащего, самое главное, что Херсон уже под украинским флагом.

Проблемы в Херсоне после оккупации

Херсон без света с 6 ноября, именно тогда оккупанты разрушили линию ЛЭП в Бериславском районе, таким образом фактически оставили весь правый берег без электричества, связи и воды.

Работники ДТЭК уже провели предварительный анализ и начали ремонтные работы, но на это может уйти месяц.