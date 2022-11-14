Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він також зазначив, що офіціне підняття українського прапору біля будівлі ОДА – це дуже важливо, Херсон завжди був, є і буде Україною. Всі в це вірили та знали і так буде по всій Херсонщині.

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За словами Хланя, сьогодні ще встановлять флагшток, який впав у минулому році і таким чином – український стяг замайорить над усім Херсоном.

Цей високий прапор побачать і окупанти з лівого берега, він розташований саме на узбережжі Дніпра, поруч із обласною бібліотекою,

– каже Сергій Хлань.

Також, за його словами, щодня, із 11 листопада, херсонці виходили у центр міста із українською символікою. І впродовж 8 місяців окупації, люди ховали все, що може виказати їх – стрічки чи прапори.

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В Херсоні вирує життя

Саме центральна площа Херсона, стала своєрідною меккою. Там є мобільний зв'язок, люди приходять передзвонити рідним і просто спілкуються.

Поступово у районах міста відновлюють український зв’язок. Особливо важливо зараз заберзпечити людей можливістю підзарядки – є проблеми із пальним, але всі ці проблеми вирішуються,

– каже Хлань.

На думку депутата й військовослужбовця, найголовніше те, що Херсон вже під українським прапором.

Проблеми у Херсоні після окупації

Херсон без світла із 6 листопада, саме тоді окупанти зруйнували лінію ЛЕП у Бериславському районі, таким чином фактично залишили весь правий берег без електрики, зв’язку та води.

Працівники ДТЕК вже провели попередній аналіз та почали ремонтні роботи, але на це може піти місяць.