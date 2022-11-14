Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице ОККО в фейсбуке. Сразу после проверки и разминирования помещений АЗК пиротехническими подразделениями ГСЧС компания планирует заходить и оценивать, где возможно открытие заправок.

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Наши специалисты смогут оперативно оценить техническое состояние комплексов, соответственно будет понятно, какие из них мы сможем оперативно запустить.

– комментирует операционный директор ОККО Елена Ворошило.

Всего в Херсонской области до войны работало 11 АЗК ОККО, 5 из них – в самом Херсоне.

ОККО возобновляет свои заправки в деоккупированных городах