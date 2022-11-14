Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці ОККО у фейсбуці. Одразу після перевірки і розмінування приміщень АЗК піротехнічними підрозділами ДСНС, компанія планує заходити й оцінювати, де можливо відкриття заправок.

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Наші спеціалісти зможуть оперативно оцінити технічний стан комплексів, відповідно буде зрозуміло, які з них ми зможемо оперативно запустити,

– коментує операційна директорка ОККО Олена Ворошило.

Всього у Херсонській області до війни працювало 11 АЗК ОККО, 5 з них – у самому Херсоні.

ОККО відновлює свої заправки у деокупованих містах