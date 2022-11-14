Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він також зазначив, що наступати зі сходу на захід дуже важко, практично кожна річка чи берег – нездоланна перешкода, якщо для захисту є артилерія та певні види озброєнь.
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Тому, за словами Світана, рух у росіян назад на захід не вдастся, а нам рухатись на лівий берег дуже легко. Зрештою, цим і займаються наші військові.
Однозначно, росіяни більше в сторону заходу рухатися не будуть. А от бігти їм – доведеться, до того ж бігти в бік Маріуполя,
– каже Роман Світан.
За його словами, угруповання, яке вийшло із правого берега вже у Маріуполі та "зализує рани".
Роман Світан про те, чи буде у росіян повторна спроба захопити Херсон: дивіться відео
Що відбувається у звільненому Херсоні
- Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ встановили місцеперебування і затримали бойовика терористичної організації "днр". Він воював проти України у складі російської армії.
- Мережа автозаправних комплексів ОККО планує відкрити заправки у деокупованому Херсоні. Це відбудеться після перевірки і розмінування приміщень АЗК.
- Херсонці досі радіють, що нарешті вони вільні. У мережу потрапило відео, як місцева мешканка дзвонить сину, щоб повідомити радісну новину.