У Києві та по всій території України лунає повітряна тривога. Близько третьої ночі мешканці столиці повідомили про те, що в місті лунає ціла низка вибухів. Закликаємо не покидати укриттів і залишатися там доти, поки не буде сигналу про відбій.

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У Києві працює ППО

У КМВА наголосили на тому, що у столиці працює ППО. Мешканців закликають зберігати спокій, а також залишатися у сховищах. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам життя.

Спробуємо у хронологічному порядку розповісти, яка ситуація у столиці України:

03:16 Журналісти 24 Каналу, котрі мешкають у Києві та на Київщині розповіли, що звуки вибухів були надзвичайно потужними. Вони також закликали містян бути відповідальними та не фіксувати роботу протиповітряної оборони. Бережіть себе та вірте у ЗСУ та ППО!

03:09 Київська обласна військова адміністрація наголошує, що в області ракетна небезпека. Мешканців попереджають про роботу ППО.

03:03 У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що попередньо на Київ росіяни запустили ракети "Кинджал" з Північного напрямку. Зазначимо, що це не офіційна інформація і вона потребує підтвердження від представників влади.

02:54 Надійшла інформація про те, що вибухи чули і мешканці столиці. Повідомлялося про роботу ППО.

02:52 ЗМІ повідомили про те, що у Київській області пролунали вибухи.

02:24 Сирени пролунали у Києві, а через хвилину – у Київській області.

Це важливо! Ні в якому разі не знімайте на фото та відео роботу ППО. Якщо ж відповідна спокуса у вас виникла, то ні в якому разі не викладайте відповідні матеріали у соціальні мережі. Пам'ятайте, що таким чином ви підіграєте ворогові та можете здати позиції нашої протиповітряної оборони.