У Києві та по всій території України лунає повітряна тривога. Близько третьої ночі мешканці столиці повідомили про те, що в місті лунає ціла низка вибухів. Закликаємо не покидати укриттів і залишатися там доти, поки не буде сигналу про відбій.
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У Києві працює ППО
У КМВА наголосили на тому, що у столиці працює ППО. Мешканців закликають зберігати спокій, а також залишатися у сховищах. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам життя.
Спробуємо у хронологічному порядку розповісти, яка ситуація у столиці України:
Це важливо! Ні в якому разі не знімайте на фото та відео роботу ППО. Якщо ж відповідна спокуса у вас виникла, то ні в якому разі не викладайте відповідні матеріали у соціальні мережі. Пам'ятайте, що таким чином ви підіграєте ворогові та можете здати позиції нашої протиповітряної оборони.