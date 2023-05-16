Напомним, что сначала об этом заявило российское Минобороны. Однако в Воздушных силах отказались комментировать информацию "российских источников".
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Что говорят в США
По данным CNN, в настоящее время в Штатах оценивают уровень повреждений. Собственно, от этого зависит, нужно ли будет возвращать Patriot за границу, смогут ли систему отремонтировать в Украине.
Добавим, что сейчас у Украины есть две системы противовоздушной обороны Patriot. Одну наши воины получили от США, а еще одну – совместно предоставили Германия и Нидерланды. Пока неизвестно, какая из этих систем могла быть повреждена.
В то же время, представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби не смог подтвердить такую информацию.
Как отреагировали в Украине
Замминистра обороны Анна Маляр уже прокомментировала эту информацию. Она заметила, что ночная ракетная атака и ее последствия стали лейтмотивом обсуждений в пророссийских телеграм-каналах.
Российские помойки активно распространяют информацию о якобы уничтожении батареи Patriot одной ракетой "Кинжал". Кроме того, пропагандисты заявляют, что "дополнительно уничтожены еще и 2 единицы Iris-T".
Однако, по словам Маляр, такими сообщениями Россия продвигает свой нарратив о военном могуществе государства. Замминистра напомнила, что неизменным информационным фоном нарратива о могуществе России остается освещение ситуации вокруг Бахмута, где оккупанты демонстрируют успехи.
Распространение вышеперечисленных нарративов имеет определенную цель – скрыть тот факт, что на самом деле Россия опасается украинского контрнаступления,
– утверждает Маляр.
Она также добавила, что манипуляции в информационном пространстве преследуют цель создания мифического образа непобедимости российской сверхдержавы и запугивания международного и украинского сообщества.
Что известно о ночной атаке Киева
- Ночью 16 мая россияне нанесли ракетный удар по Украине. Оккупанты направили в Украину ракеты "Кинжал", "Калибр", С-400 и "Искандер-М", а также дроны-камикадзе типа "Шахед".
- В Воздушных Силах рассказали, что россияне атаковали Украину по северному, южному и восточному направлениям.
- Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Украинским военным удалось уничтожить все 18 ракет.
- Падение обломков ракет было зафиксировано в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах. По предварительной информации, в Соломенском районе есть три пострадавших.