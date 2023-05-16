Однако с каждой ракетной атакой количество такого оружия у оккупантов уменьшается. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что враг время от времени использует "Кинжалы". Он отметил, что мы это видим это по сведениям, публикуемым Воздушными силами ВСУ.

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Игнат сообщил, что ГУР обнародовало несколько месяцев назад данные о количестве вооружения у россиян. Согласно им, у оккупантов до 50 ракет Х-47 "Кинжал".

Это, безусловно, не так много,

– отметил он.

Недавно захватчики использовали "Кинжал", напомнил спикер Воздушных сил ВСУ, и тогда он впервые был сбит. Перед этим по Киеву и Запорожью была зафиксирована работа 2 "Кинжалов".

"Раньше тоже были случаи, в частности, Винницкая область была атакована этим типом ракет", – добавил он.

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Нужно ужесточать санкции

В целом, по словам Игната, если не считать атаку 16 мая, было зафиксировано более 20 "Кинжалов" над территорией Украины.

Однако проверить точность этих данных трудно, потому что в первые дни полномасштабного вторжения, когда взрывалось все и всюду, было не до разборок, чем ударил враг, – баллистической ракетой "Искандер-М", "Кинжалом" или чем-то еще,

– объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

По данным разведки, к сожалению, россияне еще могут производить ракеты Х-101 и "Калибр", а также, возможно, "Искандеры".

"Кинжал" – это "Искандер" воздушного базирования, который имеет другие характеристики, потому что запускается не с земли, а с самолета,

– подчеркнул он.

По словам Юрия Игната, именно поэтому следует усиливать санкции, чтобы максимально усложнить России изготовление этих орудий для убийств.

Обратите внимание! По сообщению Генштаба ВСУ, захватчики 16 мая атаковали Украину 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Но все они были уничтожены силами и средствами ПВО ВС Украины.

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