При цьому інтенсивність обстрілів може бути відповіддю на постачання Україні західної зброї. Про це в інтерв'ю західному ЗМІ розповів мер Києва Віталій Кличко.

Варте уваги Наймасованіша атака Києва, шість збитих "Кинджалів": все про ракетний обстріл 16 травня

Російський обстріл мав конкретну мету

Віталій Кличко зазначив, що нічна атака на Київ 16 травня була однією з найжорстокіших атак на столицю з початку війни. При цьому її ціллю були системи ППО.

Метою російських атак є також наша ППО, масовість, можливо, є відповіддю на західні поставки зброї,

– сказав мер Києва.

Таку ціль, на думку Кличка, окупанти обрали тому, що завдяки західним системам ППО Україні все частіше вдається збивати більшість російських безпілотників та ракет, зокрема, крилатих. Відтак такий перебіг подій дуже дошкуляє загарбникам.

Загарбники випробовували систему ППО

Російську нічну атаку також прокоментував експерт з безпеки, ексглава оперативного штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге. Він пояснив що своїми обстрілами країна-терористка також випробовувала нові системи ППО, розташовані у Києві.

Росія випробовує нові українські системи ППО в Києві. За допомогою ракет "Кінжал", "Калібр", X101, X555 і безпілотників "Шахед" і "Орлан" атакуюча армія хоче зробити висновки про позиції українських систем ППО, таких як "Патріот", "Іріс" і NASAMS",

– сказав експерт.

Ніко Ланге також підкреслив, що успішне відбиття російської атаки та її невдача для країни-терористки не означають, що обстріли з боку Росії припиняться.

Нічна атака на Київ 16 травня: коротко