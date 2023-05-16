Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одні з уламків впали на територію столичного зоопарку, пише 24 Канал. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав.

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Зоопарк відкритий для відвідувачів

Також внаслідок падіння уламків, на щастя, не сталося загоряння. Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

Ведмеді у зоопарку Києва після падіння уламків ракети: дивіться відео

Зранку з тваринами провели антистресові заходи після обстрілу. Зоопарк відкрився для відвідувачів, як зазвичай, о 10:00.

У зоопарку побувала фотокореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук та зафіксувала наслідки падіння уламків. На кадрах видно вигорілу траву.

Щодо тваринок, то, як свідчать світлини, вони не постраждали. Однак погляд у тваринок втомлений, адже вибухи в столиці лунали цілу ніч. Багато тварин мають дуже чутливий слух і здатні сприймати широкий діапазон звуків.

Відтак, деякі тварини можуть відчувати страх, стрес або небезпеку.

Як виглядає зоопарк після падіння уламків ракети / Фото 24 Каналу (Валентина Поліщук)

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