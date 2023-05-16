Як заявив мер Києва Віталій Кличко, на щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.

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Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців "КиївЗоо",

– закликав Кличко.

Наслідки падіння уламків ракети: дивіться відео

Що відомо про атаку ворога 16 травня

Російські окупанти у ніч проти 16 травня атакували Україну 18 ракетами. Головний удар прийшовся на столицю. Орієнтовно о 03:30 російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, вороги випустили:

з шести літаків МіГ-31К – 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

з кораблів у Чорному морі – 9 крилатих ракет "Калібр" та 3 ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Наші сили ППО знищили усі 18 ракет. Також Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські захисники ліквідували безпілотники "Орлан-10" та SuperCum.

У КМВА раніше зазначили, що падіння уламків зафіксували у:

Оболонському;

Шевченківському;

Солом'янському;

Дарницькому районах.

Міський голова Віталій Кличко о 03:56 додав, що внаслідок ракетного удару у Солом'янському районі постраждало троє людей. В Оболонському, де впали уламки ракет, минулося без потерпілих.