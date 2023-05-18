В частности, в канале
monitor отметили: "Предварительно, произведены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления". Что происходило дальше – рассказываем на 24 Канале.
Обратите внимание
На этих ракетах базируется российское ядерное оружие: история создания "Кинжалов"
Воздушная тревога ночи на 18 мая: что происходило в Украине 04.30. Об угрозе ракетного удара в Черкасской области сообщили в ОВА. Об этом же написал мэр Кременчуга, тем временем местные на Полтавщине уже слышали какие-то звуки, похожие на взрывы. Обратите внимание: официально об этом не сообщали, но ясно, что в разных регионах Украины сейчас работают силы ПВО. 04.00. Мониторинговые группы указывают, что над воздушным пространством Украины уже фиксируют вражеские ракеты. 03.50. Тревога стала всеукраинской, ее объявили также в Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях. 03.10. Тревогу объявили в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской и Житомирской областях. Через несколько минут добавилась Винницкая область. 03.00. По сообщениям мониторинговых пабликов, до 10 бортов вражеской стратегической авиации (речь о Ту-95МС) прибыли на рубежи пусков с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России. Предварительно из самолетов выпустили ракеты Х-101/555. Достоверно известно о том, не фальшивые ли это цели, будет только тогда, когда или если они войдут в воздушное пространство Украины. 02.50. Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская и Сумская. В Черкасской и Кировоградской областях тревога уже продолжалась более двух часов из-за угрозы применения врагом, вероятнее всего, беспилотных аппаратов. Воздушные тревоги вечера 17 мая: самое главное Вечером 17 мая в большинстве областей нашей страны уже объявляли воздушную тревогу из-за запуска российских беспилотников. Впрочем, сообщений о попадании или убытке из официальных источников не было. Несколько раньше, около 21:21, в южных регионах объявляли тревогу, а затем в Одессе местные жители слышали громкие взрывы Официальной информации по состоянию на 3 утра не было, однако, как отмечали мониторинговые группы, Россия в этот вечер против Одесской области могла применить ракеты "Калибр".