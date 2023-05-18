В частности, в канале monitor отметили: "Предварительно, произведены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления". Что происходило дальше – рассказываем на 24 Канале.

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Воздушная тревога ночи на 18 мая: что происходило в Украине

04.30. Об угрозе ракетного удара в Черкасской области сообщили в ОВА. Об этом же написал мэр Кременчуга, тем временем местные на Полтавщине уже слышали какие-то звуки, похожие на взрывы.



Обратите внимание: официально об этом не сообщали, но ясно, что в разных регионах Украины сейчас работают силы ПВО.

04.00. Мониторинговые группы указывают, что над воздушным пространством Украины уже фиксируют вражеские ракеты.

03.50. Тревога стала всеукраинской, ее объявили также в Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

03.10. Тревогу объявили в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской и Житомирской областях. Через несколько минут добавилась Винницкая область.

03.00. По сообщениям мониторинговых пабликов, до 10 бортов вражеской стратегической авиации (речь о Ту-95МС) прибыли на рубежи пусков с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России. Предварительно из самолетов выпустили ракеты Х-101/555. Достоверно известно о том, не фальшивые ли это цели, будет только тогда, когда или если они войдут в воздушное пространство Украины.

02.50. Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская и Сумская. В Черкасской и Кировоградской областях тревога уже продолжалась более двух часов из-за угрозы применения врагом, вероятнее всего, беспилотных аппаратов.

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