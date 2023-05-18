В частности, в канале monitor отметили: "Предварительно, произведены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления". Что происходило дальше – рассказываем на 24 Канале.

Обратите внимание На этих ракетах базируется российское ядерное оружие: история создания "Кинжалов"

Воздушная тревога ночи на 18 мая: что происходило в Украине

Воздушные тревоги вечера 17 мая: самое главное

  • Вечером 17 мая в большинстве областей нашей страны уже объявляли воздушную тревогу из-за запуска российских беспилотников. Впрочем, сообщений о попадании или убытке из официальных источников не было.
  • Несколько раньше, около 21:21, в южных регионах объявляли тревогу, а затем в Одессе местные жители слышали громкие взрывы Официальной информации по состоянию на 3 утра не было, однако, как отмечали мониторинговые группы, Россия в этот вечер против Одесской области могла применить ракеты "Калибр".