Речник ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону сказав, що внаслідок атаки по Україні не зафіксували масштабних руйнувань. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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Де впали уламки

У Дарницькому районі столиці зафіксували падіння уламків збитої ракети на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього розпочалась пожежа, але станом на 6:00 рятувальники її вже загасили. У Деснянському районі теж зафіксували падіння уламків в 2 місцях.

У Київській області уламки ракети впали на приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та загорянь.

Крім того, уламки ракети впали і у Житомирській області. Внаслідок цього один приватний будинок повністю знищений, ще один – частково пошкоджений. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби.

Зверніть увагу! Інформації про влучання чи роботу ППО в інших областях, де чули вибухи, наразі не надходило. У Повітряних силах згодом повідомлять офіційну інформацію щодо нічної атаки на Україну.

Додамо, що речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що ворог вже дев'ятий раз за травень намагався атакувати Київ. Цього разу атаку здійснили з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Каспію.

Шаманов сказав, що обстріли, ймовірно, здійснювали крилатими ракетами Х-101 та Х-555. Відомо про падіння уламків у двох районах Києва. Інформація про потерпілих наразі не надходила.

Деталі останньої ракетної атаки на Україну