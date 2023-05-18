У ніч проти 18 травня російські військові завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Близько 05:00 на Київщині пролунали вибухи. Тоді повідомили про роботу ППО. А вже біля 06:00 стало відомо, що всі повітряні цілі над Києвом вдалося збити.

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Дев'ята масована атака за травень

Триває серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ. Дев'ятий за ліком повітряний напад на столицю з початку травня,

– наголошує начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що цього разу ворог для атаки на столицю використав літаки стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160. З них з Каспійського моря запустили, ймовірно, крилаті ракети типу Х-101/Х-555. Опісля запуску ракет, росіяни також над Києвом запускали свої розвідувальні дрони.

Попередньо, всі ворожі цілі у повітряному просторі над столицею не лише виявили, а й знищили. У КМВА зазначили, що остаточні дані щодо кількості та типу ракет повідомлять вже у Повітряних силах ЗСУ.

За попередньою інформацією, падіння уламків зафіксували у Деснянському та Дарницькому районах Києва. У відомстві зазначають, що найбільше пошкоджень було саме у Дарницькому районі. Там було загоряння на території гаражного кооперативу. На щастя, пожежу вже ліквідували.

Сергій Попко зазначив, що у решті районів також можна буде виявити уламки, наприклад, на припаркованих авто, прибудинкових територіях або лісопарковій зоні. Що стосується потерпілих, то відповідної інформації не надходило.

Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Вкотре дякуємо нашій ППО за збережені життя! Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги!

– додав Сергій Попко.

Зауважимо, що про повітряну тривогу у столиці оголосили о 03:11. Вже близько 05:00 мешканці чули вибухи. Тоді влада повідомляла про роботу ППО. А вже о 06:03 були відбої повітряної тривоги.